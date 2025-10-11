SON DAKİKA… Şarkıcı Güllü 6’ncı kattan düşerek can vermişti! Otopside çarpıcı bulguya rastlandı: Güllü’nün tırnak altında…

SON DAKİKA… Magazin dünyası 27 Eylül’de Yalova Çınarcık'tan gelen haberle sarsıldı… 52 yaşındaki şarkıcı Güllü 6'ncı katta bulunan evinin penceresinden düşerek hayata gözlerini kapadı. Güllü’nün son anlarına ait görüntüler, akıllara cinayet şüphesini getirdi, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen otopsi raporu, sır perdesini araladı. Güllü’nün tırnak altı örnekleri analizinde çarpıcı detaylara ulaşılırken Güllü’nün ölümündeki Ballıkaya cinayeti detayı da ortaya çıktı. İşte haberin ayrıntıları…

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK

SON DAKİKA… Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, dün 27 Eylül gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp, hayatını kaybetti.

Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

DÜŞTÜ MÜ ATILDI MI?

Ancak sevilen sanatçının son anlarına ait görüntüler üzerine sayısız iddia gündeme geldi. Güllü'nün düşmediği ve atıldığı şüphesi üzerine soruşturma derinleştirildi. 52 yaşındaki Güllü, gözyaşları ile toprağa verilirken, evinde bilirkişi heyetince detaylı incelemeye geçildi.

GÖZLER OTOPSİ RAPORUNDA!

Gözler ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporuna kilitlendi. Güllü'nün, hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi.

BOĞUŞMA İZİ VAR MI?

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi raporunda Güllü'nün tırnak altı DNA incelemesine gidildi. Güllü'nün tırnaklarında sadece kendi DNA'sı bulunduğu belirtilirken herhangi bir boğuşma ya da üçüncü kişiye ait iz tespit edilmedi. Bu bulgu, olayda fiziksel müdahale ihtimalini zayıflattı.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Soruşturmayı doğrudan takip eden Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün talimatıyla, daha önce Ballıkaya cinayetini çözen 4 kişilik bilirkişi heyeti Ankara'dan Yalova'ya gelerek Güllü'nün evinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Bilirkişiler, Güllü'nün zeminden 74 santimetre yükseklikteki pencereden düştüğünü belirledi. 3.53 promil alkollü olan sanatçının, dengesini kaybederek düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan evde uyuşturucu madde, gasp veya zorla girilme izine rastlanmadı. Olay yeri canlandırması ve 3 boyutlu analizlerle hazırlanacak nihai raporun bir ay içinde tamamlanması bekleniyor.

BALLIKAYA CİNAYETİNİ ÇÖZEN EKİP GÜLLÜ İÇİN DEVREDE!

24 Ocak 2023'te Yalova Altınova Ballıkaya mevkiinde Erdal Sözer'in eşi Semiha Sözer'i (33) planlı bir şekilde kayalıktan iterek öldürdüğü olayı çözen ekip, bu kez Güllü dosyasında görev aldı.