SON DAKİKA… Şarkıcı Güllü 6’ncı kattan düşerek can vermişti! Otopside çarpıcı bulguya rastlandı: Güllü’nün tırnak altında…
SON DAKİKA… Magazin dünyası 27 Eylül’de Yalova Çınarcık'tan gelen haberle sarsıldı… 52 yaşındaki şarkıcı Güllü 6'ncı katta bulunan evinin penceresinden düşerek hayata gözlerini kapadı. Güllü’nün son anlarına ait görüntüler, akıllara cinayet şüphesini getirdi, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen otopsi raporu, sır perdesini araladı. Güllü’nün tırnak altı örnekleri analizinde çarpıcı detaylara ulaşılırken Güllü’nün ölümündeki Ballıkaya cinayeti detayı da ortaya çıktı. İşte haberin ayrıntıları…
SON DAKİKA… Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, dün 27 Eylül gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp, hayatını kaybetti.
Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
DÜŞTÜ MÜ ATILDI MI?
Ancak sevilen sanatçının son anlarına ait görüntüler üzerine sayısız iddia gündeme geldi. Güllü'nün düşmediği ve atıldığı şüphesi üzerine soruşturma derinleştirildi. 52 yaşındaki Güllü, gözyaşları ile toprağa verilirken, evinde bilirkişi heyetince detaylı incelemeye geçildi.