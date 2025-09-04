SON DAKİKA: Savcı Ercan Kayhan cinayetinin nedeni ortaya çıktı! O olay abi kardeş ilişkilerini bitirmiş!

Buna göre savcı Kayhan, abi kardeş gibi olduğu Gül'ü uyuşturucu kullanmaması konusunda uyardı. Ancak Gül bu uyarıya kulak tıkadı. Hatta uyuşturucu kullanıp iş gelmeye başladı. Kayhan ise bu duruma karşı çıkıp işten ayrılmasını istedi. Bu olay ikilinin abi-kardeş ilişkisini sona erdirdi. Katilin babasının da madde bağımlısı olduğu iddia edildi.

Ayrıca katil zanlısı Mustafa Can Gül ile öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın daha önceden beraber yer aldıkları bir fotoğraf karesi de ortaya çıktı.