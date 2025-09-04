SON DAKİKA: Savcı Ercan Kayhan cinayetinin nedeni ortaya çıktı! O olay abi kardeş ilişkilerini bitirmiş!
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan restoranda boğazından bıçaklanarak katledildi. Kayhan’ı öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül’ün daha 3 suç kaydı olduğu ve 2 kez tutuklandığı öğrenildi. Cinayetin sebebinin ise uyuşturucudan kaynaklandığı iddia edildi. O olay sonrası ikilinin abi kardeş ilişkisi sona erdi…
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ölümünde yeni detaylara ulaşıldı. Türkiye'nin konuştuğu vahşet dün gece İstanbul Çekmeköy'de yaşandı.
KATİL: 19 YAŞINDAKİ MUSTAFA CAN GÜL!
Çağlayan Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Yeşil Oba Et Lokantası isimli bir restoranda yemek yerken husumetlisi Mustafa Can Gül isimli kişi arasında tartışma yaşandı. Bu sırada 19 yaşındaki Gül, cebinden bıçak çıkardı. Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan savcı Kayhan olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
UYUŞTURUCU KULLANIP İŞE GİTMİŞ!
Vahşetin yaşandığı restoranın Kayhan veya ailesi tarafından işletildiği, saldırganın da daha önce bu işletmede çalıştığı iddiası ortaya atıldı. Husumetin sebebinin ise uyuşturucudan kaynaklandığı aktarıldı.