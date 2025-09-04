SON DAKİKA: Savcı Ercan Kayhan cinayetinin nedeni ortaya çıktı! O olay abi kardeş ilişkilerini bitirmiş!

Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan restoranda boğazından bıçaklanarak katledildi. Kayhan’ı öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül’ün daha 3 suç kaydı olduğu ve 2 kez tutuklandığı öğrenildi. Cinayetin sebebinin ise uyuşturucudan kaynaklandığı iddia edildi. O olay sonrası ikilinin abi kardeş ilişkisi sona erdi…

SABAH İNTERNET

Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ölümünde yeni detaylara ulaşıldı. Türkiye'nin konuştuğu vahşet dün gece İstanbul Çekmeköy'de yaşandı.

SON DAKİKA: Savcı Ercan Kayhan cinayetinin nedeni ortaya çıktı! O olay abi kardeş ilişkilerini bitirmiş!

KATİL: 19 YAŞINDAKİ MUSTAFA CAN GÜL!

Çağlayan Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Yeşil Oba Et Lokantası isimli bir restoranda yemek yerken husumetlisi Mustafa Can Gül isimli kişi arasında tartışma yaşandı. Bu sırada 19 yaşındaki Gül, cebinden bıçak çıkardı. Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan savcı Kayhan olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON DAKİKA: Savcı Ercan Kayhan cinayetinin nedeni ortaya çıktı! O olay abi kardeş ilişkilerini bitirmiş!

UYUŞTURUCU KULLANIP İŞE GİTMİŞ!

Vahşetin yaşandığı restoranın Kayhan veya ailesi tarafından işletildiği, saldırganın da daha önce bu işletmede çalıştığı iddiası ortaya atıldı. Husumetin sebebinin ise uyuşturucudan kaynaklandığı aktarıldı.

SON DAKİKA: Savcı Ercan Kayhan cinayetinin nedeni ortaya çıktı! O olay abi kardeş ilişkilerini bitirmiş!

Buna göre savcı Kayhan, abi kardeş gibi olduğu Gül'ü uyuşturucu kullanmaması konusunda uyardı. Ancak Gül bu uyarıya kulak tıkadı. Hatta uyuşturucu kullanıp iş gelmeye başladı. Kayhan ise bu duruma karşı çıkıp işten ayrılmasını istedi. Bu olay ikilinin abi-kardeş ilişkisini sona erdirdi. Katilin babasının da madde bağımlısı olduğu iddia edildi.

SON DAKİKA: Savcı Ercan Kayhan cinayetinin nedeni ortaya çıktı! O olay abi kardeş ilişkilerini bitirmiş!

Ayrıca katil zanlısı Mustafa Can Gül ile öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın daha önceden beraber yer aldıkları bir fotoğraf karesi de ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Savcı Ercan Kayhan cinayetinin nedeni ortaya çıktı! O olay abi kardeş ilişkilerini bitirmiş!

3 SABIKASI VAR, 2 KEZ İÇERİ GİRMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yapılan açıklamada, 2 sene önce garson olarak çalışan Gül'ün kadına kadına şiddet, ısrarlı takip gibi suçlardan 3 sabıkası olduğunu, 2 kez cezaevinde kaldığı bilgisini vererek, "Savcı Kayhan'ın müşteri olarak sürekli işletmeye gittiğini, katil zanlısı ile eski bir husumeti bulunduğu ve zanlı Gül'ün akşyam saatlerinde işletmeye geldiği" ayrıntısı paylaşıldı.

SON DAKİKA: Savcı Ercan Kayhan cinayetinin nedeni ortaya çıktı! O olay abi kardeş ilişkilerini bitirmiş!

Gelen son dakika bilgisine göre ise katil, sağlık kontrollerinden geçirildi. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Savcı Kayhan'ın cenazesinin ise Adli Tıp'ta olduğu belirtildi.

SON DAKİKA: Savcı Ercan Kayhan cinayetinin nedeni ortaya çıktı! O olay abi kardeş ilişkilerini bitirmiş!

Öte yandan savcının yakın bir tarihte görev yerinin Hatay'a çıktığı ama kendisinin İstanbul'da kalmak istediği ve burada görevine devam ettiği ortaya çıktı.