SON DAKİKA… Sezaryen doğum yapan genç kadın kabusu yaşadı: Karnından 15 santimlik dren hortumu çıktı!

KARNINDA ŞİŞLİK OLUŞUNCA... Arslan, "Doğumdan bir 6-7 ay sonra karnımda bir şişlik oluşmaya başladı. Ben bu şişlikleri iltihap gibi bir şey olduğunu düşündüğüm için hastaneye gitmedim. Daha sonrasında aynı hastaneye ve aynı doktora başvurduğumda hayatıma devam edebileceğimi söyledi. Bu şişlikler devam ettikten sonra ailemin de baskısıyla başka bir hastaneye gittim. Önce bir devler hastanesine ardından da özel bir hastaneye başvurdum. Gittiğim iki hastanede de karnımdakinin sert bir sicim olduğunu, karnımda bir şey unutulduğunu söylediler. Yapılan ultrason röntgen ve elle müdahaleden sonra karnımda bir dren hortumu olduğunu söylediler" dedi.

KARNINDAN İP DEĞİL 15 SANTİMLİK HORTUM ÇIKTI Arslan "Ben bu bilgiyi aldıktan sonra tekrar doğum yaptığım hastaneye gittim. Hastanenin Başhekimi ve başka bir kadın doğum uzmanıyla görüşüp tekrar işlemlerim yapıldığında karnımdakinin bir ip olduğunu ve erimesi gerektiği halde erimediğini söylediler. 'Bu seni rahatsız etmez senin hayatını etkilemez çok da rahatsız olursan gel hallederiz' diyerek beni gönderdiler. Açıkçası inanmadı; tekrar özel bir hastaneye gidip muayene olduğumda hemen alınması gerektiği söylediler. 25 Şubat sabahı özel bir hastanede tekrar operasyon geçirdim. Karnımdan 15 santim uzunluğunda plastik bir diren hortumu çıktı" ifadesini kullandı