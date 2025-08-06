SON DAKİKA… Sezaryen doğum yapan genç kadın kabusu yaşadı: Karnından 15 santimlik dren hortumu çıktı!
SON DAKİKA… İstanbul’da özel bir hastanede sezaryenle doğum yapan Ebru Arslan, kabusu yaşadı. 7 ay boyunca şiddetli ağrılar yaşayan Arslan, doktora gittiğinde duydukları karşısında şaştı kaldı. Karnında ip unutulduğunu öğrenen Arslan’ın karnından tam 15 santimetrelik dren hortumu çıktı! Arslan, durumu ilk tedavi gördüğü hastanedeki doktora anlattığında bir şok daha yaşadı. Soluğu mahkemede aldı. İşte detaylar…
İstanbul'da yaşayan Ebru Arslan, 2 Şubat 2024'de Sultangazi'deki bir özel hastanede sezaryenle doğum yaptı. Doğumdan 6-7 ay sonra karın bölgesindeki ağrılar nedeniyle aynı hastaneye giderek ameliyatını yapan doktora muayene oldu. Ancak kendisine bir sorun olmadığı söylenerek evine yollandı. Ağrılarının geçmemesi üzerine başka bir hastaneye giden Arslan'ın, yapılan tetkiklerde ameliyat sırasında karnında 15 santimetrelik dren hortumu unutulduğu ortaya çıktı.
Sezaryeni yapan hastaneye tekrar giden Arslan, başhekimle görüştü. Başhekimin kendisine '"Ne olmuş yani ölmedin ya" sözleri karşısında şoke oldu. Arslan ayrıca,başhekimin kendisine "Sağlık Bakanlığından özür dileriz olur biter" dediğini de iddia etti. Arslan, ameliyatı yapan doktorun durumu kabullenip üzgün hissettiğini ancak hastane başhekimi ve kadın doğum uzmanı olan başka bir doktorun duyarsız ve ciddiyetsiz tavrından rahatsız olduğunu kaydetti. Arslan bunun üzerine suç duyurusunda bulunarak hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu.
GÜVENDİĞİ İÇİN O HASTANEYE GİTTİ AMA...
Başına gelenleri anlatan Ebru Arslan, "İlk çocuğumu dünyaya getirdikten sonra kızıma hamile kaldım. İlk çocuğumda da ikinci çocuğumda da aynı doktorla doğum yaptım. Hem doktora hem de hastaneye güvendiğim için ikinci doğumda da aynı yeri tercih ettim. Şeker hastası olduğum başka hiçbir hastane beni kabul etmedi. Çok yakın zamanda ikinci gebeliğim oluştuğu için tekrar doktoruma başvuruda bulundu. Ardından doğrum süreci geldi. Ben sezaryenle ikinci çocuğumu dünyaya getirdim bu hastanede." dedi.