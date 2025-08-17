SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji istanbul için o günü işaret etti: Termometreler 42 dereceyi görecek

CUMA, 22 AĞUSTOS 2025: HAVA GENEL OLARAK GÜNEŞLİ VE SICAK Haftanın son iş gününde ise hava durumu genel olarak daha sakin bir görünüm kazanıyor. Ülke genelinde hava açık ve güneşli olacak. Sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel ve kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, bazı illerde hala yüksek değerler görülecek. Güneşin yoğun olması nedeniyle vatandaşların güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları önerilir.

YURT GENELİNDE İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE... 17 AĞUSTOS 2025 PAZAR: SABAH 06:00 - 12:00 Güne, ülkenin genelinde güneşli ve açık bir havayla başlıyoruz. Ancak Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batı kesimlerinde hava bulutlu. Dikkat çeken en önemli detay ise Marmara ve Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli rüzgar. Haritada oklarla belirtilen rüzgarın hızı saatte 30-50 km'ye ulaşıyor. Bu rüzgar, özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir gibi illerde hissediliyor.