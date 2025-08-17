SON DAKİKA | Sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji istanbul için o günü işaret etti: Termometreler 42 dereceyi görecek

İstanbul – Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava tahmin raporunu paylaştı. Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklıkları yükselişe geçerken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Marmara ve Ege kıyıları için rüzgar uyarısı yapılırken, MGM İstanbul için de Cumartesi günü için kritik bir uyarıda bulundu.

Yapılan tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak.

SICAKLIKLAR YÜKSELİŞE GEÇİYOR: 40 DERECENİN ÜZERİ GÖRÜLECEK

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde sıcaklıklar 30-36 derece aralığında seyredecek. Bu sıcak hava dalgası nedeniyle, vatandaşların güneş çarpması ve orman yangınları riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.

BAZI BÖLGELERDE SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Hafta boyunca Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Pazar günleri bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in Kaş ve Kumluca arasında kalan bölümü için ise yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yapıldı.

İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI: SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMAN?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık raporunda İstanbul için de önemli bir detay yer aldı. Uzun süre yağışsız geçen İstanbul'da, hava durumu haritası değişti ve Cumartesi günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Cuma gününden itibaren yağışların azalmasıyla birlikte ülke genelinde daha açık ve güneşli bir hava hakim olacak.

METEOROLOJİ ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜNÜN HAVA TAHMİN RAPORUNU AÇIKLADI

PAZARTESİ, 18 AĞUSTOS 2025: YAĞIŞLAR VE KUVVETLİ RÜZGARLAR

Haftaya giriş, ülkenin doğu ve iç kesimlerinde artan sıcaklıklarla başlıyor. Ancak yurdun bazı bölgelerinde yağış ve fırtına uyarıları da dikkat çekiyor. Özellikle Marmara'nın kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar, Kuzey Ege ve Marmara kıyılarında kuvvetli (saatte 30-50 km) esecek, bu durum deniz ulaşımını etkileyebilir.

SALI, 19 AĞUSTOS 2025: YAĞIŞLAR KUZEYDE YOĞUNLAŞIYOR, SICAKLIKLAR ARTIYOR

Salı günü, hava durumu haritası daha stabil bir görünüm sergilese de, yağışlar devam edecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak yağışlar etkili olacak. Ülkenin batı ve iç kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşırken, Güneydoğu'da 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar devam edecek. Marmara'daki rüzgarın etkisi azalırken, Batı Akdeniz'in batısında fırtına uyarısı yapıldı.

ÇARŞAMBA, 20 AĞUSTOS 2025: DOĞU'DA SAĞANAKLAR SÜRÜYOR, BATI GÜNEŞLİ

Çarşamba günü de yağışlar, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yerel olarak etkili olacak. Ülkenin büyük bölümünde hava az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar genel olarak yüksek seyredecek; Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde aşırı sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkmaya devam edecek.

PERŞEMBE, 21 AĞUSTOS 2025: YAĞIŞLAR BATIYA YAYILIYOR, SICAKLIKLAR YÜKSEK

Haftanın son günlerine yaklaşırken, yağışların etkisi batı bölgelerde de hissedilecek. İç Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Güneydoğu Anadolu'da ise yüksek sıcaklıklar 40 derece civarında seyretmeye devam edecek. Genel olarak yüksek sıcaklıklar devam ederken, nemli hava bunaltıcı olabilir.

CUMA, 22 AĞUSTOS 2025: HAVA GENEL OLARAK GÜNEŞLİ VE SICAK

Haftanın son iş gününde ise hava durumu genel olarak daha sakin bir görünüm kazanıyor. Ülke genelinde hava açık ve güneşli olacak. Sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel ve kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, bazı illerde hala yüksek değerler görülecek. Güneşin yoğun olması nedeniyle vatandaşların güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları önerilir.

YURT GENELİNDE İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

17 AĞUSTOS 2025 PAZAR: SABAH 06:00 - 12:00

Güne, ülkenin genelinde güneşli ve açık bir havayla başlıyoruz. Ancak Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batı kesimlerinde hava bulutlu. Dikkat çeken en önemli detay ise Marmara ve Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli rüzgar. Haritada oklarla belirtilen rüzgarın hızı saatte 30-50 km'ye ulaşıyor. Bu rüzgar, özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir gibi illerde hissediliyor.

17 AĞUSTOS 2025 PAZAR: ÖĞLE 12:00 - 18:00

Öğle saatlerinde, Marmara'daki bulutlu hava etkisini azaltırken yerini güneşe bırakıyor. Ancak rüzgar, Marmara ve Kuzey Ege'de hala kuvvetli esmeye devam ediyor. Yurdun büyük bir bölümü güneşli ve sıcak. Yağış uyarısı ise Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri olan Toroslar civarı ile Hatay kıyılarında görülüyor. Bu bölgelerde yerel olarak sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak beklentisi bulunuyor.

17 AĞUSTOS 2025 PAZAR: AKŞAM 18:00 - 24:00

Akşam saatlerinde hava durumu genel olarak daha sakin bir hale geliyor. Marmara ve Kuzey Ege'deki kuvvetli rüzgarın hızı yavaşlamış ve etkisi azalmış görünüyor. Ülkenin büyük çoğunluğunda güneş batarken hava açık. Sadece Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı noktalarında az bulutlu bir hava hakim. Geceye doğru genel olarak rahat bir geçiş bekleniyor.

18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ: GECE 00:00 - 06:00

Pazartesi gününün ilk saatlerinde ülke genelinde hava durumu sakin. Yurdun tamamında gece saatlerinde yağış beklentisi bulunmuyor. Hava genel olarak açık ve bulutsuz. Gece boyunca sıcaklıkların birkaç derece düşmesiyle birlikte, özellikle iç ve doğu kesimlerde serin bir sabaha uyanılacak. Rüzgarın etkisi neredeyse tamamen kaybolmuş durumda.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık