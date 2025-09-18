SON DAKİKA... Siirt'te akılalmaz olay! 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 6 ayda tam 3 bin kez aradı!
SON DAKİKA... Siirt'te 28 yaşındaki Z.İ. isimli kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 6 ayda yaklaşık 3 bin kez gereksiz yere aradı. İki kez ceza kesilen genç kadın, aramalarına devam edince devreye psikolog girdi...
Siirt'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 6 ayda yaklaşık 3 bin kez gereksiz yere arayan kadın, uygulanan idari para cezası ve kurumların koordineli çalışmasıyla bu alışkanlığından vazgeçti. Kentte günde ortalama 1000 çağrıya yanıt veren ve 150 personelin vardiyalı görev yaptığı merkez, gereksiz çağrıların önüne geçmek için idari yaptırımların yanı sıra kurumlar arası işbirliğiyle çözüm yolları arıyor.
Emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birimlerine ait acil çağrıların birleştiği 112 Acil Çağrı Merkezi, 6 ayda yaklaşık 3 bin kez gereksiz yere arama yapan 28 yaşındaki Z.İ. hakkında iki kez idari para cezası uyguladı ancak aramaların devam etmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordineli çalışma başlatıldı. Bu kapsamda müdürlüğe bağlı psikososyal destek ekipleri, gereksiz arama yapan kadınla yaşadığı köyde görüşme gerçekleştirdi. Kadına, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin işleyişi ve hayati önemi anlatıldı. Yapılan bilgilendirme ve ikna çalışmasının ardından kadın, gereksiz aramalara son verdi.
"SANİYELERLE YARIŞAN BİR KURUMUZ"
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Sami Bozkurt, olaylara acil müdahalede bulunmak için merkezin gereksiz çağrı ve asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesi gerektiğini söyledi. Her çağrıyı önemle karşıladıklarını anlatan Bozkurt, can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla merkezde saniyelerle yarışıldığını vurguladı.
Devlet elinin vatandaşlara hızlı ulaştırılması adına 7 gün 24 saat esasıyla görev yaptıklarını belirten Bozkurt, "Ancak bunun yanı sıra gereksiz çağrılarla mücadele ediyoruz. Bu kapsamda son 6 ay içinde bizi yaklaşık 3 bin defa arayan bir vatandaşımız vardı. Vatandaşımıza mevzuat gereği ceza kesmek zorunda kaldık ama aramalar devam edince ceza kesmek yerine çözüm odaklı bir arayışa girmek istedik." dedi.