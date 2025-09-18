SON DAKİKA... Siirt’te akılalmaz olay! 112 Acil Çağrı Merkezi’ni 6 ayda tam 3 bin kez aradı!

"Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekibi, ziyaret ettiği kadına destek verdi. Sonra aramalar kesildi. Son bir haftadır herhangi bir aramanın gelmediğini memnuniyetle müşahede ettik. Yaptığımız çalışmaların meyvesini topladığımıza bu şekilde kanaat getirdik. Vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz. Saniyelerle yarışan bir kurumuz. Sadece acil çağrılara koşuşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla lütfen gereksiz yere merkezi arayıp meşgul etmesinler. Gereksiz aramaların ceza yoluyla önüne geçilmesinin yeterli olmayacağını düşündüğümüz için kurumlar arası işbirliğine önem veriyoruz ve diğer kurumlardan da destek talebinde bulunuyoruz. Bu şekilde çok daha etkili ve çözüm odaklı bir yaklaşımın sonuçlarının oldukça iyi olduğunu görüyoruz."

Kadının yakınlarına ulaştıklarını ve bu görüşmeler sonucu mental sağlığının yerinde olmayabileceğini değerlendirdiklerini aktaran Bozkurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden profesyonel destek talebinde bulunduklarını bildirdi.

"NUMARASINI EZBERLEDİK"

Merkezde görev yapan personelden Sümeyye Doğan da her aramayı "acil çağrı" olarak değerlendirdiklerini fakat bazen gereksiz aramalarla da meşgul edildiklerini belirtti.

Merkezi 6 ayda yaklaşık 3 bin kez meşgul eden kişinin numarasını ezberlediklerini, buna rağmen acil durum olması ihtimali nedeniyle çağrılarına yanıt verdiklerini dile getiren Doğan, kişinin ikna edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Bir haftadır söz konusu kişiden herhangi bir çağrı almadıklarını ifade eden Doğan, "Aynı numara olduğunu bilsek de biz cevap veriyorduk. Eğer cevap vermezse acil durup olup olmadığını öğrenmek için geri dönüş sağlıyorduk." dedi.