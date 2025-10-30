SON DAKİKA: Sındırgı depremlerinin ardından Sözbilir’den korkutan açıklamalar: Ölü faylar canlandı...

Sındırgı depremlerinde de bu olayın gerçekleştiğinden söz eden Sözbilir, "Bu dağlık alandaki diri olarak haritalarda gösterilmeyen faylar deprem üretmeye başlamış diyebiliriz. Bu fay ilk kez haritalanıyor. Daha önce hiçbir haritada var olmayan birkaç fay saptamış durumdayız. Bunların bir kısmını haritaladık." diye konuştu.