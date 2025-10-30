SON DAKİKA: Sındırgı depremlerinin ardından Sözbilir'den korkutan açıklamalar: Ölü faylar canlandı...
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde arka arkaya yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremler, bölgede yeni ve beklenmedik bir tehlikeyi gün yüzüne çıkardı. Yapılan son bilimsel çalışmalar, daha önce "ölü fay" sınıfında kabul edilen ve diri fay haritalarında yer almayan fay hatlarının yeniden aktifleştiğini gösteriyor. İşte detaylar...
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1'lik depremlerin ardından bölgede çalışmalar sürerken yeni tehlikeye ortaya çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, çalışmalar kapsamında kırsal Yaylacık, Emendere, Aktaş ve Sinandede mahalleleri arasındaki dağlık alanda, diri fay haritası üzerinde görülmeyen yeni fay hatları tespit ettiklerini anlattı.
"ÖLÜ FAY SINIFINDAYDI"
Bu fayların haritalanması için süreci başlattıklarını belirten Sözbilir, "O fayların hiçbiri şu an var olan 2013 tarihinde çizilen diri fay haritasında yer almıyordu. Dolayısıyla onlar çoğunlukla ölü fay sınıfındaki faylardı. İkinci deprem olunca tekrar bölgeye geldik." ifadesini kullandı.
Sözbilir, çalışmaları yeniden dağlık alanda yoğunlaştırdıklarını vurguladı. Dağlık alanda birden fazla 5-6 tane birbirini takip eden ovadan dağa doğru devam eden fay saptadıklarından bahseden Sözbilir, "Buradaki fay, dünya literatüründe 'ölü fay' olarak geçiyor. Fakat jeolojik anlamda ölü faylar çok aşırı stres yüklendiğinde veya stres yönlerindeki değişim nedeniyle yeniden dirilebiliyor." dedi.