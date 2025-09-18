SON DAKİKA... SMA yazılı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatmıştı: Şüpheli Resul Can Çatı’nın cezası belli oldu

Hazırlanan iddianamede Çatı'nın kara yolu ulaşımının güven içinde akışını bozduğu, başka insanların hayatı ve sağlığı açısından tehlikeye neden olduğu, ayrıca halk arasında endişe, korku ve panik oluşturarak 'tehdit' eylemini gerçekleştirdiği belirtilmişti. İddianamenin kabul edilmesinin ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama karara bağlandı.

MAHKEMEDE SAVUNMA YAPTI

Mahkemede savunma yapan sanık Çatı, daha önce medyada SMA hastası çocukların durumunu gördüğünden dolayı bu duruma üzüldüğünü belirterek, ''Dikkat çekmek için böyle bir eylem gerçekleştirdim. Sonuçlarının böyle olacağını bilemedim. Son derece pişmanım, kastım trafik güvenliğini tehlikeye sokmak değildi. Daha önce psikiyatri servisinde tedavi gördüm, atılı suçlamayı kabul etmiyorum'' ifadelerini kullandı.