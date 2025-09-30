SON DAKİKA: Sosyal medya bu iddia ile sallanıyor! Güllü'nün ölümünde kelebek detayı! 'Annem atar...'

Yalova - Çınarcık'ta ünlü şarkıcı Güllü’nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken, sosyal medyada paylaşılan gizemli bir ses kaydı ve kamera görüntülerindeki "kayıp iki dakika" infial yarattı. Ses kaydındaki "Kelebek var" detayı, sanatçının kelebeği pencereden atmak isterken düştüğü iddiasını gündeme getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 16:07 Son Güncelleme: 30 Eylül 2025 16:47

26 Eylül gecesi 01:26 sularında, Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün vefatı, müzik camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Olayın ardından birçok spekülatif iddia ortaya atılırken, bir sosyal medya kullanıcısının teknik düzeltmelerle paylaştığı ses kaydı, soruşturmaya farklı bir boyut kazandırdı.

KELEBEK DETAYI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU Video kaydındaki konuşmalar sosyal medyada şu şekilde deşifre edildi ve hızla yayıldı: -Kelebek var -Annem atar -Gel buraya or… -Hadi görüşürüz Bu deşifreye göre, Güllü'nün odadaki bir kelebeği pencereden atmak isterken dengesini kaybederek düştüğü iddiası, sosyal medyada en çok konuşulan senaryo haline geldi. Güllü'nün düşmeden önce ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı | Video