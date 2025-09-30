SON DAKİKA: Sosyal medya bu iddia ile sallanıyor! Güllü'nün ölümünde kelebek detayı! 'Annem atar...'

Yalova - Çınarcık'ta ünlü şarkıcı Güllü’nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken, sosyal medyada paylaşılan gizemli bir ses kaydı ve kamera görüntülerindeki "kayıp iki dakika" infial yarattı. Ses kaydındaki "Kelebek var" detayı, sanatçının kelebeği pencereden atmak isterken düştüğü iddiasını gündeme getirdi. İşte detaylar...

26 Eylül gecesi 01:26 sularında, Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün vefatı, müzik camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Olayın ardından birçok spekülatif iddia ortaya atılırken, bir sosyal medya kullanıcısının teknik düzeltmelerle paylaştığı ses kaydı, soruşturmaya farklı bir boyut kazandırdı.

KELEBEK DETAYI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Video kaydındaki konuşmalar sosyal medyada şu şekilde deşifre edildi ve hızla yayıldı: -Kelebek var -Annem atar -Gel buraya or… -Hadi görüşürüz Bu deşifreye göre, Güllü'nün odadaki bir kelebeği pencereden atmak isterken dengesini kaybederek düştüğü iddiası, sosyal medyada en çok konuşulan senaryo haline geldi.

KAYIP İKİ DAKİKA VE SON SÖZLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın yaşandığı sırada eve ait kameradan eksik olduğu belirtilen 2 dakikalık görüntülerin ortaya çıkması ise gizemi artırdı. Ortaya çıkan kayıtlarda Güllü'nün tuvaletten çıktıktan sonra, "Herkes tamam mı?" diye sorduğu, ardından "O ne ulan?" diyerek bir odaya yöneldiği duyuluyor. Sanatçının son anlarında "Manyaklara bak" dediği duyulurken, hemen ardından çığlık sesleri geliyor. Çığlık sesleriyle birlikte, Güllü'nün kızı ve arkadaşının panikle koşarak evden ayrıldığı görülüyor.

Müzik sesinin düşme anında aniden kesilmesi de daha önce tartışma yaratmıştı. Uzmanlar, kameranın insan sesine duyarlı olduğu için, kayıtta insan seslerini ön plana çıkarmak amacıyla müzik sesini otomatik olarak kestiğini bildirdi.

OTOPSİ RAPORUNDA DARP İZİ YOK

Soruşturmayı yürüten ekiplerin incelemesi sürerken, Güllü'nün otopsi raporunun ilk bulgularına ulaşıldı. Raporda, ünlü şarkıcının vücudunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı, yaralanma ve izlerin tamamen düşmeye bağlı olduğu öğrenildi. Bu bulgu, cinayet iddialarını zayıflatırken, düşme sebebini kelebek iddiası gibi kaza senaryolarına yönlendiriyor.

AVUKATLARDAN RESMİ AÇIKLAMA TALEBİ

Güllü'nün vefatıyla ilgili spekülatif paylaşımların artması üzerine avukatları Rahmi Çelik, Mert Erdoğan, Muharrem Çetin ve Hakan Sezer ortak bir açıklama yaparak kamuoyuna çağrıda bulundu. Avukatlar, ailesinin talebi doğrultusunda soruşturmanın her aşamasında savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam işbirliği içinde olduklarını belirterek, "Adaletin tecellisi için hiçbir şüpheye yer bırakılmayacaktır. Spekülatif haberler ve sosyal medya paylaşımlarının infial yaratmaması adına, yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini rica ederiz" dedi.