SON DAKİKA... Sosyal medyadaki “Sadece ölüler görür” mesajı ekipleri harekete geçirdi: Savunması pes dedirtti!
SON DAKİKA... Bursa’da plakasız motosikletle tek teker üzerinde ilerleyen sürücü trafiği birbirine kattı. Sürücünün Sosyal medyadaki “Sadece ölüler görür” mesajını gören ekipler düğmeye bastı. Ceza yiyen ve motosikleti trafikten men edilen gencin sözleri şaşkınlık yarattı.
SON DAKİKA... Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafiği tehlikeye atan bir motosiklet sürücüsü, plakasız aracıyla tek teker üzerinde ilerlediği anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine aynı sürücüyle yolda karşılaşan polis, şahsı yakalayarak trafik polisi çağırdı.
Motosikletinin arkasına plaka yerine "Ölüler görür" yazdıran sürücünün bu kez cezadan kaçamadığı anlar kameralara yansıdı. Trafik polisleri hem motosikleti trafikten men etti hem de cezai işlem uyguladı. O anları kayda alan sürücünün "Daha önce 4 yunus polisinden kaçtım" sözlerine karşılık, polis ekiplerinin "Polisler de görür" cevabını verdi.
Cezadan kurtulamayan sürücü Baran E., bu kez polis ekipleriyle video çekti. Kendisine yazılan cezayı gülerek kayda alan genç, "Daha önce 4 yunus polisinden kaçtım" sözleriyle şaşkınlık uyandırdı.