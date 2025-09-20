SON DAKİKA... Sosyal medyadaki “Sadece ölüler görür” mesajı ekipleri harekete geçirdi: Savunması pes dedirtti!

Motosikletinin arkasına plaka yerine "Ölüler görür" yazdıran sürücünün bu kez cezadan kaçamadığı anlar kameralara yansıdı. Trafik polisleri hem motosikleti trafikten men etti hem de cezai işlem uyguladı. O anları kayda alan sürücünün "Daha önce 4 yunus polisinden kaçtım" sözlerine karşılık, polis ekiplerinin "Polisler de görür" cevabını verdi.