SON DAKİKA... Suriyeli milyoner Ahmad Hasan cinayetinde korkunç detaylar: Katili bakın kim çıktı!

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, Teknik Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan fiziki ve teknik çalışmalar esnasında elde edilen kamera görüntüleri ve saha bilgilerinden hareketle İş makinaları işletmecisi U.B. (33), E.B. B.B. (39) ve B.B. (34) isimli 4 şüpheli 09.08.2025 günü gözaltına alındı.

ARABADA ÖLDÜRDÜ, EVİNİN BAHÇESİNE GÖMDÜ!

Savcı tarafından alınan izin sonrası şüphelilerle yapılan mülakatlar esnasında U.D. (24) isimli şüpheli kayıp şahıs ile aralarında alacak verecek meselesinin bulunduğunu, 12.07.2025 günü kayıp şahıs ile bir araya geldiklerini, araç içerisinde oturdukları esnada bu meseleden dolayı tartıştıklarını ve kayıp şahsı kesici alet ile öldürerek, evinin yanında bulunan ve daha önceden kazmış olduğu çukura gömdüğünü ve üzerini toprakla kapattığını, gömdüğü yeri de gösterebileceğini itiraf etmesi üzerine aynı gün gece saatlerinde Cumhuriyet Savcısı eşliğinde şüpheliye yer gösterme işlemi yapılmış,kayıp şahsa ait ceset bulunmuş ve olayda kullandığı suç aleti bıçak ele geçirilmişti.