SON DAKİKA... Suriyeli milyoner Ahmad Hasan cinayetinde korkunç detaylar: Katili bakın kim çıktı!
SON DAKİKA... İzmir’de milyoner Suriyeli Ahmad Hasan, 12 Temmuz’da kayıplara karıştı. Ailesinin polise başvurması üzerine Ahmad Hasan’ı arama çalışmaları başladı. Yapılan fiziki ve teknik takip ile katillerin milyoner Hasan’ın komşusu U.D. ile arkadaşları olduğu anlaşıldı. Şüpheli, korkunç cinayeti tek tek anlattı! İşte detaylar
İzmir Seferihisar'da kayıp olarak aranan Suriyeli milyoner Ahmad Hasan'ın cinayetiyle ilgili korkunç detaylara ulaşıldı. Buna göre kayıp olarak aranan ve daha sonra cesedi bulunan Suriyeli milyoner Ahmad Hasan'ın katilinin komşusu olduğu ortaya çıktı. Yeni Asır'ın haberine göre polisin büyük titizlikle çözdüğü cinayette üç kişi tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
PARASI İÇİN Mİ ÖLDÜRDÜLER?
Tutuklanan zanlılardan ve araç içinde bıçakladığını itiraf eden U.D. cinayet sebebini alacak meselesi olduğunu iddia ederken ilçedeki iddia ise Suriyeli Hasan'ın yüklü miktarda bir parası için öldürüldüğü oldu. Öte yandan zanlılardan E.B'nin de ilçenin en büyük kuyumcularından bir ailenin mensubu olduğu ortaya çıktı.
AİLEDEN DİKKAT ÇEKEN ŞANTAJ İDDİASI!
Temmuz ayının 12'sinde Suriyeli Muhaammed Ahmad'tan haber alamayan ailesi polisi ve savcılığa başvurarak para ve altın şantajıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.