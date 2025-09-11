SON DAKİKA... Tekirdağ’dan kahreden haber! 2 çocuk annesi Birgül Sönmez’in cansız bedeni bulundu!

Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde geçen cuma günü denize giren Birgül Sönmez, bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri botla ve dalgıçlarla denizde, jandarma ekipleri de kıyıda arama yaptı. Sürdürülen çalışmalara AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de yaklaşık 50 kişilik ekibe, havadan destek verdi.