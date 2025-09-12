Son dakika: Telegram ve Discord üzerinden örgütleniyorlar! 14 ilde ‘C31K’ operasyonu: 30 kişi yakalandı
Ankara merkezli yürütülen büyük bir operasyonla, Telegram ve Discord gibi sosyal medya platformlarında örgütlenen ve kamuoyunda büyük tepki uyandıran "C31K" ve "C7K" adlı gruplara darbe vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 14 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 30 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Telegram ve Discord isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan 'C 31 K' platformuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalandı.
HAYVANA İŞKENCE, ŞEHİT AİLELERİNE HAKARET, TERÖR PROPAGANDASI
Bu sapkın grupların üyeleri, hayvanlara yaptıkları işkenceleri videoya alıp paylaşıyor, milli ve dini değerlere hakaretler savuruyor, hatta Kur'an-ı Kerim yakma cüretinde bulunuyorlardı. Terörle mücadelede şehit düşen güvenlik görevlilerinin ailelerinin fotoğraflarını yayınlayarak tehdit ve küfürler yağdıran bu şahıslar, "T.C. bizi bulamıyor" diyerek devlete de meydan okuyordu.
"KIZLARININ KAFASINI KESMEKLE" TEHDİT EDİYORLAR!
Suç makinesi olarak tanımlanan bu kişiler, İstanbul'da öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi cinayetinin faillerinin propagandasını yapıyor, ailelere "kızlarının kafasını kesmekle" tehdit mesajları gönderiyordu. Ayrıca kredi kartı dolandırıcılığı ve yasa dışı kişisel veri sorgu sistemlerinin (panel) satışı gibi suçlar da işliyorlardı.