Son dakika: Telegram ve Discord üzerinden örgütleniyorlar! 14 ilde ‘C31K’ operasyonu: 30 kişi yakalandı

HAYVANA İŞKENCE, ŞEHİT AİLELERİNE HAKARET, TERÖR PROPAGANDASI

Bu sapkın grupların üyeleri, hayvanlara yaptıkları işkenceleri videoya alıp paylaşıyor, milli ve dini değerlere hakaretler savuruyor, hatta Kur'an-ı Kerim yakma cüretinde bulunuyorlardı. Terörle mücadelede şehit düşen güvenlik görevlilerinin ailelerinin fotoğraflarını yayınlayarak tehdit ve küfürler yağdıran bu şahıslar, "T.C. bizi bulamıyor" diyerek devlete de meydan okuyordu.