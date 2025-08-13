SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye'de yol haritası belli oldu! Tüm illegal yapılar kendini feshetmeli

Son dakika haberi: TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü toplantısını yapıp yol haritasına ilişkin partilerin görüşlerini dinledi. Komisyonda alınan kararlarda; "Yalnızca terör örgütünün silahlarını bırakmakla yetinmeyip illegal yapılanmalara bağlı örgütlerin kendilerini feshetmesi önemli bir noktadır." denildi.

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 07:28 Son Güncelleme: 13 Ağustos 2025 07:35

Son dakika haberi: Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terör örgütünün silahları bırakmasıyla birlikte ortaya çıkan süreçte, gerçekleşecek olan adımların millet adına takip edilmesi, gerekli olan birtakım düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve bu çerçevede Türkiye'nin bu tarihi dönemecinde demokratikleşmeyle ilgili adımların da konuşulması, Komisyon'umuzun hiç şüphesiz en önemli vazifeleridir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyondaki kararların mümkün olan en büyük ittifakla alınmasını arzu ettiklerini bildirdi.