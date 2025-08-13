SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye'de yol haritası belli oldu! Tüm illegal yapılar kendini feshetmeli
Son dakika haberi: TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü toplantısını yapıp yol haritasına ilişkin partilerin görüşlerini dinledi. Komisyonda alınan kararlarda; "Yalnızca terör örgütünün silahlarını bırakmakla yetinmeyip illegal yapılanmalara bağlı örgütlerin kendilerini feshetmesi önemli bir noktadır." denildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyondaki kararların mümkün olan en büyük ittifakla alınmasını arzu ettiklerini bildirdi.
TÜM GRUPLAR BIRAKMALI
AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, komisyonun şehit yakınları, gaziler, STK'lar ve akademisyenleri dinleyip, Terörle Mücadele, Toplantı Gösteri Yürüyüşleri başta olmak üzere gereken yasal düzenlemeleri yapacağını belirtti.