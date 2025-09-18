SON DAKİKA… Trabzon'da film gibi olay! Gerçeği aile hekimine gittiğinde öğrendi: Yaşıyor ama 7 yıldır ölü!
SON DAKİKA… Trabzon’da 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Kuştil, bir hafta önce sağlık raporu almak için aile hekimine gitti. Ancak sağlık sistemi kayıtlarında 7 yıldır ölü olarak görüldüğünü öğrenince şoka girdi. Hatanın düzeltilmesini isteyen Kuştil, “Yıllardır yaşayan bir ölüyüm” diyerek yardım istedi…
Akçaabat ilçesinde bir işletmede aşçılık yapan 3 çocuk annesi Sibel Kuştil, sağlık raporu almak için bir hafta önce aile hekimine başvurdu. Aile hekimliği görevlileri tarafından yapılan kontrolde, Kuştil'in sağlık sistemi kayıtlarında 7 yıl önce 'ölü' olarak göründüğünü belirledi. Bunun üzerine şaşkınlık yaşayan Kuştil, İl Sağlık Müdürlüğü'ne giderek durumu öğrenmek istedi.
Burada da kendisine 2018 yılında bir devlet hastanesi tarafından ölüm kaydının oluşturulduğu ve bu nedenle sağlık sisteminde 7 yıldır 'ölü' göründüğü söylendi. Nüfus müdürlüğünde 'yaşıyor' olarak kayıtlarda yer alan Kuştil, 7 yıl önce ölü bebek dünyaya getirmesiyle hastane kayıtlarında hata yapılmış olabileceğini düşünüyor. Aşı olamamanın yanı sıra ilaç yazdırma, hastane randevusu ve E-Nabız'a giriş yapmakta güçlük çeken Kuştil, başvuruda bulunarak, yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor.
ÖLEN BEBEĞİMİN YERİNE KENDİ BİLGİLERİ Mİ GİRİLDİ?
Yaşadıklarını anlatan Kuştil, "Geçen hafta iş yerime vermek için sağlık raporuna ihtiyacım oldu. Aile hekimime müracaat ettim ama bir türlü bilgilerime erişim sağlanamadı. Sonra da bana kayıtlarda ölü olarak görüldüğümün bilgisi verdi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat ettim. 2018 yılında bir devlet hastanesi tarafından ölüm bildirimimin oluşturulduğunu öğrendik. O tarihten beri sağlık sisteminde ölü olarak görünüyorum. 9 Temmuz 2018 yılında bir devlet hastanesinde ölü bir bebek doğumu gerçekleştirdim. Ölen bebeğimin bilgilerinin yerine, kendi bilgilerimin girildiğini düşünüyorum. Bu karışık durum daha önce karşıma hiç çıkmadı" diye konuştu.