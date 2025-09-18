SON DAKİKA… Trabzon’da film gibi olay! Gerçeği aile hekimine gittiğinde öğrendi: Yaşıyor ama 7 yıldır ölü!

'YILLARDIR YAŞAYAN BİR ÖLÜYÜM' Ölü olarak görüldüğü tarihlerde 3 çocuk dünyaya getirdiğini belirten Kuştil, Covid-19 pandemisinde 'sistemsel sorun' iddiasıyla aşı olamadığını ancak bu durumun kendisinin kayıtlarda ölü görünmesi kaynaklı olduğunu yıllar sonra öğrendiğini söyledi. Kuştil, "Geçen bu süreçte 3 evladım oldu. Ta ki geçen hafta aile hekimime başvurana kadar bu durum hiç fark edilmedi. 2020 yılında riskli bir gebelik süreci geçirmiştim.

Doktorum Covid-19 aşısı vurulmam gerektiğini söylemişti. O dönem bana aşı tanımlanmadı ve Covid-19 aşısı vurulamadım. Hastanede işlem yaptırmak için giriş aldığımda, 'sistemde sorun var bu yüzden açılmıyor' denilmişti. Şimdi anlıyorum ki, ölü olarak gözüktüğüm için aşı olamamışım. Bildiğim tek şey, sağlık sisteminde ölü olarak göründüğüm. Yıllardır yaşayan bir ölü gibi bugüne geldim. Nasıl bir durum oldu, bu bilgileri sisteme kim girdi ya da nasıl oldu da bugüne kadar bu sorun önüme gelmedi? Hayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.