SON DAKİKA | Trump ve Putin 15 Ağustos'da buluşacak! Zirvenin yeri de belli oldu
Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirvenin yeri ve tarihi netleşti.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmenin detaylarını paylaştı.
Görüşmenin 15 Ağustos'ta gerçekleşeceğini belirten Trump, görüşme yeri olarak ise Alaska'nın seçildiğini duyurdu.
"ÇOK POPÜLER BİR YER" DEMİŞTİ
Trump, bu paylaşımından kısa bir süre önce "Yakın zamanda Putin ile çok popüler bir yerde görüşeceğiz. Görüşmenin nerede olacağını daha sonra açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.