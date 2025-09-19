SON DAKİKA… Türk gencinin Japonya’da sır ölümü! Mehmet Arda Uzun cinayete mi kurban gitti?

SON DAKİKA… İzmir Menemen’de yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Arda Uzun, hayranı olduğu Japonya’ya gitti. Ancak Tokyo'da konakladığı otel odasında hareketsiz bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Yetkiler önce ‘virüs’ ardından ‘intihar’ dedi. Ailenin iddiası ise tüyler ürpertti!

SON DAKİKA… Türk genci Japonya'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Korkunç olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

EN BÜYÜK HAYALİ JAPONYA'YI GÖRMEKTİ

İzmir Menemen'de yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Arda Uzun, hayranı olduğu Japonya'yı görmeye gitti. Yeni Asır'ın haberine göre Tokyo'daki oteline yerleşen Mehmet Arda'dan kısa süre sonra kahreden haber geldi.

YETKİLİLER ÖNCE 'VİRÜS' SONRA 'İNTİHAR' DEDİ

Otel odasında hareketsiz halde bulunan gencin, hayatını kaybettiği belirlendi. Yetkililerin önce 'virüsten öldüğünü', ardından da 'intihar ettiğini' ileri sürdüğü Uzun'un cenazesi İzmir'e gönderilerek gözyaşları ile toprağa verildi.

AİLEDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Talihsiz gencin ailesi ise Mehmet Arda'nın ölümünün kayıtlara intihar olarak geçtiğini ancak Japon yetkililerden çelişkili açıklamaların oldukça çelişkili açıklamalar yaptığını söyledi.

Acılı baba Mehmet Uzun, Oğlumuz hayat doluydu, gezmeye gidip intihar etmiş olamaz. Bu şüpheli ölümün peşini bırakmayacağız. Arda'nın gezmeye gidip intihar ettiğine inanmıyorum" dedi.

BAZI EŞYALARI KAYIP

Japon polisi, Mehmet Arda Uzun'un hayatını kaybettiği odayı ve odada buldukları eşyaları fotoğraflayıp ailesine gönderdi. Esrarengiz ölümle ilgili soruşturma başlatılırken acılı aile, Arda'nın kişisel eşyalarından bazılarının da kayıp olduğunu iddia etti.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Mehmet Arda Uzun'un Japonya'da hayatını kaybetmeden önceki son görüntüsü de ortaya çıktı.