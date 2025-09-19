SON DAKİKA… Türk gencinin Japonya’da sır ölümü! Mehmet Arda Uzun cinayete mi kurban gitti?
SON DAKİKA… İzmir Menemen’de yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Arda Uzun, hayranı olduğu Japonya’ya gitti. Ancak Tokyo'da konakladığı otel odasında hareketsiz bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Yetkiler önce ‘virüs’ ardından ‘intihar’ dedi. Ailenin iddiası ise tüyler ürpertti!
EN BÜYÜK HAYALİ JAPONYA'YI GÖRMEKTİ
İzmir Menemen'de yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Arda Uzun, hayranı olduğu Japonya'yı görmeye gitti. Yeni Asır'ın haberine göre Tokyo'daki oteline yerleşen Mehmet Arda'dan kısa süre sonra kahreden haber geldi.
YETKİLİLER ÖNCE 'VİRÜS' SONRA 'İNTİHAR' DEDİ
Otel odasında hareketsiz halde bulunan gencin, hayatını kaybettiği belirlendi. Yetkililerin önce 'virüsten öldüğünü', ardından da 'intihar ettiğini' ileri sürdüğü Uzun'un cenazesi İzmir'e gönderilerek gözyaşları ile toprağa verildi.