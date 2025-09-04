SON DAKİKA… Türkiye bu olayı konuşmuştu: Bungalovdaki gizli kamera skandalında şoke eden gelişme!
SON DAKİKA… Bungalovdaki gizli kamera skandalı Türkiye’yi sarstı… Ramazan Bayramı'nda İstanbul'dan Sapanca'ya tatile giden Mesut Kozan, eşi ve küçük kızı ile kiraladığı bungalovda gizli kamera bulunca soluğu mahkemede almıştı. Jakuzinin üzerinde bulunan gizli kamera ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin Koşuk ve ortağı Tansel Soyçiçek tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen şüphelilerle ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı.
Olay, 30 Mart'ta Sapanca ilçesindeki bir bungalov işletmesinde meydana geldi. Bungalov kiralayan Kozan ailesi, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti.
Aile emniyete giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında işletme sahibi Hüseyin K. ve arkadaşı Tansel S. gözaltına aldı. İfadeleri alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olaya ilişkin hazırlanan ve Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 2 kişinin ayrı ayrı 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar cezalandırılmaları talep edildi.