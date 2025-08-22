SON DAKİKA... Türkiye bu olayı konuşuyor! Bursa’da palyaço kıyafeti ile çocukları kovalamıştı: Gerçek ortaya çıktı!

18 Ağustos'ta saat 21.30 sıralarında 1. Zindankapı Sokak'taki güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, sokağın başında palyaço kıyafetli şüphelinin görünmesiyle, 2 kadın ile 3 çocuğun eve kaçıp kapıyı kapattıkları görüldü. Tek katlı müstakil evin kapısına gelen şüphelinin, bir süre beklediği, tam gideceği sırada tekrar geri dönüp, evin penceresine doğru el salladığı da görüntülere yansıdı.

MUHTAR KONUŞTU: HAL VE HAREKETLERİ TUHAFTI

Mahalle muhtarı Emine Aytekin, gelen şikayetler sonrası konuyu polise ilettiğini söyleyerek, "Geçen gün ben de evimin balkonunda otururken, aşağıdan geçen palyaço kıyafetli birini gördüm. İleride bir otel olduğu için, oraya eğlenceye gittiğini düşündüm. Ama hal ve hareketleri tuhaftı. Mahalleden birkaç kişiden de şikayet gelince emniyete bildirdim. Tedirginiz" dedi.