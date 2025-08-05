SON DAKİKA… Türkiye bu olayı konuşuyor! Sahte e-imza çetesi lideri Ziya Kadiroğlu’ndan akılalmaz tuzak: 270 e-imza üretip...

Aynı mahkeme tarafından kabul edilen ikinci iddianamede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ve personeline ait e-imzaların kopyalandığı belirtildi. Şüpheliler hakkında 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.

SANIK AYHAN ATEŞ ANLATTI: GİZEMLİ JOKER ELEMAN... İddianamede sanıkların savunmalarına yer verildi. Sanıklardan Ayhan Ateş ifadesinde, sahte e-imza üretiminin başındaki ismin Ziya Kadiroğlu olduğunu belirterek, bu kişinin çevresindekilere talimat verdiğini ve birlikte hareket ettiklerini söyledi. Ateş, Kadiroğlu'nun kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığı süreçte teknik destek aldığını, bu yolla toplam 270 e-imza üretildiğini belirtti. Ateş, Ziya'nın öğrencisi olan Kadriye Kurtoğlu'nun Türkiye genelindeki BESYO sınavlarına başkalarının yerine girdiğini, Mıhyedin Yakışır'ın ise Ziya Kadiroğlu aracılığıyla tanındığını ve Kadiroğlu'nun talimatları doğrultusunda ayak işlerini yaparak e-imza çıkarttığını belirtti. Ayrıca, 'joker eleman' olarak adlandırılan ve iyi derecede yabancı dil bilen Yakup isimli şahsın, 2006-2010 yılları arasında yapılan yabancı dil sınavlarına girip başarılı puanlar aldırılarak Türkiye genelinde 400'ü aşkın kişinin akademisyen veya öğretim görevlisi olarak yerleştirildiğini, bunların arasında çok sayıda doçent ve profesör bulunduğunu ileri sürdü.