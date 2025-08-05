SON DAKİKA… Türkiye bu olayı konuşuyor! Sahte e-imza çetesi lideri Ziya Kadiroğlu’ndan akılalmaz tuzak: 270 e-imza üretip...
SON DAKİKA… Ankara’da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çete çökertildi. Çete lideri Ziya Kadiroğlu hakkında hazırlanan iddianame yer alan detaylar ise şoke etti. Öyle ki sanık Ayhan Ateş'in ifadesinin de yer aldığı iddianamede Ziya Kadiroğlu’nun kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığı süreçte teknik destek aldığını, bu yolla toplam 270 e-imza üretildiğini söyledi! İşte sahte e-imza ve sahte diploma skandalında yeni detaylar!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte üretilmiş e-imzalarla çeşitli kamu kurumlarına izinsiz erişim sağlanarak, usulsüz işlem yapıldığı belirlendi.
Sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanmasına ilişkin soruşturmada TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunulduğu belirlendi. Bu kapsamda 7 Ocak'ta Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 126 şüpheli yakalandı, bunlardan 17'si tutuklandı. Soruşturmanın devamında 23 Mayıs'ta 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı, bunlardan 20'si tutuklandı. Arananlardan 10 şüpheli de daha sonra yakalandı. Suç örgütünün 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyet belgesi düzenlediği tespit edildi.
Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ilk iddianamede şüpheliler hakkında 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemine girme', 'Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından şüpheliler hakkında 6 yıldan 45 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları talep edildi. Şüphelilerin, TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika sağlayıcıları aracılığıyla Gazi Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerine giriş yaptıkları, Gazi Üniversitesi'nde mezuniyet kaydı oluşturularak diploma düzenledikleri, başarısız adayların sınav sonuçlarını değiştirdikleri, sahte belgeler karşılığında 400 bin liraya kadar para talep ettikleri, bazı kişilerin kimlik bilgilerini çalarak farklı kişiler adına e-imza ürettikleri belirtildi. Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı iddianamede müşteki olarak yer aldı.