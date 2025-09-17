SON DAKİKA… Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Denizli’de doktor oğlunun öldüresiye darp ettiği Hafize Gönül Gümüş’ten kahreden haber!

SON DAKİKA… Denizli’de 37 yaşındaki şizofreni hastası Mehmet Gümüş, 2 yıldır yatalak olan annesi Hafize Gönül Gümüş’ü öldüresiye darp etti. Gördüğü işkence nedeniyle beyin kanaması geçiren anne Gümüş, yoğun bakımda tedavi edildi. Türkiye’nin konuştuğu olayda anne Hafize Gönül Gümüş, geçtiğimiz haftalarda huzur evine sevk edilmişti. Talihsiz kadından kahreden haber geldi.

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 08:59 Son Güncelleme: 17 Eylül 2025 09:16

SON DAKİKA… Kan donduran olay ağustos ayında Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre; 2 yıldır yatalak olan Hafize Gönül Gümüş'ün 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla şoka girmişti.

Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk edilmişti. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.