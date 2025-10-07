SON DAKİKA | Türkiye’de yağış alarmı: Çok kuvvetli sağanaklar geliyor! İstanbul dahil 20 il için kritik uyarı

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik ve Sakarya çevreleri haric yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.
MANİSA 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sanah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 18°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 17°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın batısı ile Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu,
ZONGULDAK 14°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu,
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu