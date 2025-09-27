Son dakika | Ulaşım A.Ş'den Ekrem İmamoğlu'nun şirketine milyonlar aktarıldı: BDDK raporunda çarpıcı tespitler!

Son dakika haberi... İBB'deki toplu taşıma araçlarının bakım ve onarımı için yaklaşık 12 milyar liralık ihale verilen, 'Tamirci Remzi' diye bilinen Remzi Baka'ya ait Ulaşım A.Ş.'nin, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun inşaat şirketi İmamoğlu İnşaat'a para aktardığı ortaya çıktı.

27 Eylül 2025

Son dakika haberi! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) raporu ile yapılan tespitte; CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım A.Ş.'nin İmamoğlu İnşaat'ın yanı sıra, İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Adem Soytekin'in şirketi ASOY İnşaat'a da para aktardığı belirlendi.

Özgür Karabat BDDK raporunda, Ulaşım A.Ş.'nin İmamoğlu İnşaat'a "ev alımı ödemesi" açıklamasıyla 1 milyon 700 bin lira, ASOY İnşaat'a ise 1 milyon 500 bin lira transfer ettiği bilgisi yer aldı. SİSTEME AKTARILAN YÜZLERCE İHALE Söz konusu para transferlerinin, İBB'den şirkete verilen ihaleler karşılığında sisteme aktarılan yüzlerce ihale komisyonundan yalnızca bir tanesi olduğu değerlendiriliyor.