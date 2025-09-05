SON DAKİKA... Umutcan ile Melisa Şimşek boğazı kesilerek katledilmişti! Duruşmada kan donduran sözler: Yapma diye bağırıyordu!
SON DAKİKA... Sivas’ta Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşlerin ellerini plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilmiş halde cansız bedeni bulundu. Kan donduran cinayetle ilgili babalarının arkadaşı olan Hüseyin Sönmez tek tutukluydu! Bugün yapılan duruşmada Şimşek kardeşler ile aynı binada oturan görgü tanığının anlattıkları kan dondurdu: Bir kız sürekli 'Yapma' diye bağırıyordu!
SON DAKİKA... Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'taki İdil Apartmanı D Blok 12'nci kattaki dairede oturan Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşler, 6 Mayıs gecesi köyden eve dönen anneleri Ayşegül Şimşek tarafından elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri, yaptığı araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında olayı gerçekleştiren kişinin Ankara'da yaşayan Hüseyin Sönmez olduğunu belirledi.
Eve kamufle şekilde girip binada 5 saat kalarak cinayetleri işledikten sonra çıkan Sönmez'in Ankara'ya döndüğü belirlendi. Ankara'da gözaltına alınan Hüseyin Sönmez, çocukların 5 yıl önce kaybolan babası Uğur Şimşek'e 5 yıl önce verdiği 500 bin liralık borcu tahsil etmek için Ayşegül Şimşek ile görüşmek üzere kente geldiğini iddia etti, çocukları kendisinin öldürmediğini ileri sürdü. Sönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öldürülen kardeşlerin babaları Uğur Şimşek'in 5 yıldır kayıp olduğu ve en son Ankara'da görüştüğü kişinin Hüseyin Sönmez olduğu belirlendi.
Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Sönmez hakkında Melisa Şimşek'e karşı 'Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme', Umutcan Şimşek'e karşı da 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca, sanığın, 'Gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', anne Ayşegül Şimşek'e karşı 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme' ve kamuya karşı da '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından cezalandırılması ve iyi hal indiriminden de yararlanmaması talep edildi.