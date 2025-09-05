SON DAKİKA... Umutcan ile Melisa Şimşek boğazı kesilerek katledilmişti! Duruşmada kan donduran sözler: Yapma diye bağırıyordu!

"ELLERİ ARKADAN BAĞLI YAN YATIYORDU..."

Olay günü ihbar üzerine eve giden sağlık ekibinde yer alan Fadime Aksu Kaştı, tanık olarak verdiği ifadesinde "Olay tarihinde 2 çocuğun boğazında kesi olup, ihbar üzerine polis ekipleriyle ikamete girdiğimizde kız çocuğu elleri arkadan bağlı şekilde yan yatıyordu ve boğazında kesi açıklığı açık şekilde belli oluyordu. Erkek çocuğu de pencere önünde yüzüstü bir şekilde duruyordu. Onun elleri bağlı değildi. Onun da boğazında kesi vardı" ifadelerini kullandı.

Aynı binada oturan komşuları Hatice Görgün ise ifadesinde, "Ben 10'uncu katta oturuyordum. Olay tarihinde 21.35 sıralarında bağırtılar gelmeye başladı. Fakat bu sesin nereden geldiğini ve kime ait olduğunu anlayamadım. Seslerden duyabildiğim kadarıyla bir kız sürekli 'Yapma' diye bağırıyordu ve kapı yumruklama sesleri geliyordu. Bu sesler 22.00 civarına kadar devam etti. Sonradan maktulün yaşadığı olayı öğrendim" dedi.