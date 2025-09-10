SON DAKİKA… Üniversite öğrencileri dikkat! Burs vaadiyle korkunç tuzak: Sanal bahis şüphelisi olabilirsiniz!

SON DAKİKA… Dolandırıcıların hedefinde bu kez üniversite öğrencileri vardı. Sahtekarların internet ortamında popüler vakıf ve derneklerin bire bir taklit edilip burs başvurusu yaptığı ardından öğrencilerin kimlik fotoğrafları ile yeni banka hesabı açtığı ortaya çıktı. Uzmanlar, açılan hesabı burs yerine yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinde kullanıldığını belirterek uyardı: Suç zincirinin parçası haline geliyorsunuz!

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 10:57 Son Güncelleme: 10 Eylül 2025 11:05

SON DAKİKA… Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, üniversitelerde eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilere uyarıda bulundu. Prof. Dr. Kırık, internet ortamında popüler vakıf ve derneklerin bire bir taklit edilip burs başvurusu alındığını aktardı. Başvuru sırasında öğrencilerden kimlik fotoğraflarının yüklenmesi ve yeni banka hesabı açmalarının istendiğini ifade eden Prof. Dr. Kırık, "Bu hesapların kontrolü, dolandırıcıların eline geçiyor. Öğrenciye her ay burs ödemesi yapılacağı söyleniyor ancak bu hesaplar yasa dışı bahis ve kumarda kullanılıyor" dedi.

'Burs başvurusu' adı altında açılan bu hesapların ciddi sonuçlar doğurabileceğini kaydeden Prof. Dr. Kırık, "Öğrencilerin adının suça karışması bile söz konusu oluyor. Dolandırıcılar bu hesapları kendi amaçları için kullanıyor ve öğrenciler farkında olmadan suç zincirinin parçası haline geliyor" diye konuştu.