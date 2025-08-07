SON DAKİKA... Üniversiteli Teslime Hanedan orman yolunda ölü bulundu! Sevgilisi gözaltında: Başından tek kurşunla…

SON DAKİKA... Aydın Efeler’de orman yolunda bulunan kadın cesedinin üniversite öğrencisi Teslime Hanedan’a ait olduğu belirlendi. Başına isabet eden tek kurşunla öldüğü belirlenen Teslime’nin sevgilisinin gözaltına alındığı belirtildi. Kan donduran olaydaki ‘taksi’ detayı dikkat çekti.

İHA

Olay gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Yardım Hattı'na Kalfaköy yolu üzerindeki su deposu önünde bir kadının başından vurulduğu yönünde gelen ihbar üzerine, bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri genç kadının başına isabet eden tabanca mermisi ile hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, genç kadının cesedinin bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alıp olay yeri inceleme çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucu olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi. Bu arada Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F. cinayet zanlısı olarak olay yerinde gözaltına alındı.

Teslime Hanedan ve erkek arkadaşı olduğu öğrenilen E.F.'nin bölgeye bir ticari taksi ile geldikleri öğrenildi. Bölgeye 2'si kız 2'si erkek 4 kişinin daha geldiği bir müddet sonra bölgeden gelen silah sesi üzerine Teslime Hanedan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Genç kızın intihar mı ettiği yoksa yanında bulunan erkek arkadaşı tarafından mı vurulduğu henüz netlik kazanmazken, polis Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F.'yi cinayet şüphelisi olarak, olay yerinde bulunan 2'si kadın 4 kişiyi daha ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.