Son dakika | Ünlü CEO'ya şantaj şoku: Dünya devini sarsan skandal! 2.6 milyon Euro istedi...
Son dakika haberi... Uluslararası teknoloji ve beyaz eşya devi Siemens’in Türkiye CEO’su Hüseyin Geliş, savcılığa çarpıcı bir suç duyurusunda bulundu. İddialara göre avukat Fatma Binnur Kortun Ertek, Siemens Emekli ve Yardımlaşma Vakfı üyelerinin vekili sıfatıyla Hüseyin Geliş’in avukatına giderek bir görüşme yaptı. Ertek, Hüseyin Geliş’in vakıf yönetimiyle birlikte birtakım usulsüz işlemler yaptığını, ihaleye fesat karıştırarak bir taşınmazın satışını yaparak haksız menfaat temin ettiğini öne sürerek 2.6 milyon Euro (125 milyon TL) talep etti. Paranın verilmemesi halinde aleyhinde haberler yaptırma şantajında bulunan avukat Fatma Binnur Kortun Ertek hakkında Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ertek, 4 yıl 8 ay hapis talebiyle yargılanacak.
Son dakika haberi! Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına CEO Hüseyin Geliş'in şikâyetiyle başlayan süreçte, avukat Fatma Binnur Kortun Ertek hakkında "şantaj" suçlamasıyla kamu davası açıldı. Mahkeme, 24 Haziran 2025 tarihinde "son soruşturmanın açılmasına" karar verdi.
Savcılığın iddiasına göre, 26 Şubat 2024'ta yapılan bir görüşmede avukat Kortun Ertek, Siemens Emekli ve Yardımlaşma Vakfı üyelerinin vekili sıfatıyla toplam 2 milyon 653 bin Euro para euro talep etti. Bu ödemenin diğer üyelerin haberi olmadan yapılmasını ve ayrıca bir "gizlilik sözleşmesi" imzalanmasını istediği ileri sürüldü. Müşteki taraf, ödemeye yanaşılmadığı takdirde "şirket ve yöneticiler hakkında itibarı zedeleyecek haberler çıkarılacağı, sosyal medyada yayılacağı" yönünde ifadeler kullanıldığını savcılığa aktardı.
"32 MİLYON EURO BÜTÇEDEN KARŞILANABİLİR" İDDİASI
Şikâyet dilekçesinde, Kortun Ertek'in talep edilen paranın Siemens'in bilançosunda vakıf için ayrılmış 32 milyon euroluk bir kalemden karşılanabileceğini söylediği belirtildi. Savcılığa göre, bu talebin reddedilmesi durumunda şirketin marka değerinin sarsılacağı, basında aleyhte haberlerin çıkabileceği yönünde uyarılar yapıldı.
NOTERDEN GELEN ŞOK İHTARNAME
16 Nisan 2024 tarihinde müştekiye gönderilen noter ihtarnamesinde, belirtilen miktarın ödenmemesi hâlinde şirketin "sorumluluktan kurtulamayacağı" yazıldı. Savcılık, bu adımı avukatın baskıyı artırmak için attığını ve şantaj suçunu kuvvetlendiren bir girişim olduğunu öne sürdü.