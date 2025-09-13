SON DAKİKA: Ünlü rapçi Massaka’ya mahkeme şoku: Hapis cezası aldı
Rap dünyasında “Massaka” ismiyle tanınan Murat İlhan, İstanbul’da yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle hâkim karşısına çıktı. İddianameye göre, Massaka’nın YouTube kanalında yayınlanan bir klipte “Sponsor” adı altında verilen bağlantı, izleyicileri bahis sitelerine yönlendiriyordu. Ayrıca sosyal medyada kumar oynarken çekilen görüntüleri de dosyaya girdi. Yapılan yargılama sonunda ünlü rapçi 1 yıl 15 gün hapse mahkum edildi.
Sanık İlhan savunmasında suçlamaları reddetti. Hesabın kendisine ait olduğunu kabul eden ünlü rapçi, ancak kliplerin montajını ve YouTube kanalının yönetimini Almanya'da yaşayan "Daniel" isimli bir kişinin yaptığını söyledi. "Bahis siteleriyle bir bağım yok, sponsorluğum da olmadı. Videolara bu linkleri ben koymadım" diyerek suçlamaları üstlenmedi.
1 YIL 15 GÜN HAPİS CEZASI ALDI
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, dosyada yer alan açık kaynak raporları ve görüntüleri dikkate alarak Massaka'yı suçlu buldu. Mahkeme, rapçiye 1 yıl 15 gün hapis cezası ve 5 gün adli para cezası (500 TL) verdi. Ancak verilen hapis cezası ertelendi, Massaka 2 yıl denetime tabi tutuldu.
TUTUKLANDI, 1,5 AY SONRA SERBEST
Murat İlhan, 9 Nisan 2025'te çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği kararıyla tutuklanmıştı. Mahkeme, hükümle birlikte tutukluluk süresini cezasından düşerek, 27 Mayıs 2025'te bihakkın tahliyesine karar verdi.