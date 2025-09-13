SON DAKİKA: Ünlü rapçi Massaka’ya mahkeme şoku: Hapis cezası aldı

Sanık İlhan savunmasında suçlamaları reddetti. Hesabın kendisine ait olduğunu kabul eden ünlü rapçi, ancak kliplerin montajını ve YouTube kanalının yönetimini Almanya'da yaşayan "Daniel" isimli bir kişinin yaptığını söyledi. "Bahis siteleriyle bir bağım yok, sponsorluğum da olmadı. Videolara bu linkleri ben koymadım" diyerek suçlamaları üstlenmedi.