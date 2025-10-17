SON DAKİKA | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi

SABAH'ın ulaştığı o test sonuçlarına göre, Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Abdülger ve Kaan Yıldırım'ın uyuşturucu madde testleri pozitif çıktığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik 8 Ekim günü operasyon düzenlenmişti.