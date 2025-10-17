SON DAKİKA | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim’de başlattığı uyuşturucu madde kullanımı soruşturması kapsamında Dilan Polat, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Hadise Açıkgöz ve Demet Evgar gibi çok sayıda ünlünün ifadesi alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde incelenen kan ve saç örneklerinin analizinde, 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildi. İşte uyuşturucu kullanımı saptanan o ünlülerin listesi...

SON DAKİKA | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi
ATAKAN IRMAK Deniz YUSUFOĞLU

Son dakika haberleri... Magazin dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu kullanımı soruşturma kapsamında alınan kan ve saç testlerinin sonucu çıktı.

SON DAKİKA | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi

SABAH'ın ulaştığı o test sonuçlarına göre, Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Abdülger ve Kaan Yıldırım'ın uyuşturucu madde testleri pozitif çıktığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik 8 Ekim günü operasyon düzenlenmişti.

SON DAKİKA | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi

UYUŞTURUCU TESTLERİ YAPILDI

Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 18 kişinin ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

SON DAKİKA | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Ünlülerin Adli Tıp Kurumu'na verdikleri saç ve kan örneklerinin sonuçları çıktı. SABAH'ın ulaştığı o test sonuçlarında; Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saçında kokain tespit edildi.

SON DAKİKA | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi

Kubilay Aka, Metin Abdülger ve Kaan Yıldırım'ın ise kenevir uyuşturucu madde testleri pozitif çıktı.

SON DAKİKA | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi

Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'nin ise yeşil reçete ile satılan etken maddesinde uyuştucu bulunan ilaçlar tespit edildi.

SON DAKİKA | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi

TEST SONUCU TEMİZ ÇIKAN ÜNLÜLER

Diğer ünlü isimler Demet Evgar, Meriç Aral, Ceren Monay, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci, Duygu Özaslan ve Mert Yazıcıoğlu'nun test sonuçlarında herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmediği dikkat çekti.