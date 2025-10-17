SON DAKİKA | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi
Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim’de başlattığı uyuşturucu madde kullanımı soruşturması kapsamında Dilan Polat, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Hadise Açıkgöz ve Demet Evgar gibi çok sayıda ünlünün ifadesi alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde incelenen kan ve saç örneklerinin analizinde, 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildi. İşte uyuşturucu kullanımı saptanan o ünlülerin listesi...
Son dakika haberleri... Magazin dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu kullanımı soruşturma kapsamında alınan kan ve saç testlerinin sonucu çıktı.
SABAH'ın ulaştığı o test sonuçlarına göre, Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Abdülger ve Kaan Yıldırım'ın uyuşturucu madde testleri pozitif çıktığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik 8 Ekim günü operasyon düzenlenmişti.
UYUŞTURUCU TESTLERİ YAPILDI
Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 18 kişinin ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.