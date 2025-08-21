SON DAKİKA... Vahşetin adresi bu kez Samsun: Köpeğin saldırdığı 11 yaşındaki Yunus Aksoy felç kaldı!
SON DAKİKA... Samsun’da bu kez sahipli köpek dehşeti yaşandı. 11 yaşındaki Yunus Aksoy, top oynadıktan sonra bisikletiyle eve dönmek isterken köpeğin saldırısına uğradı. Kalçasından ve sırtından ısırılan Aksoy felç kaldı. Kabusu yaşayan talihsiz çocuk yaşadığı korku dolu anları gözyaşlarıyla anlattı.
SON DAKİKA... Olay, 25 Temmuz Cuma günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının evinin önünde top oynadıktan sonra bisikletiyle eve dönmek isteyen Yunus Aksoy'a sahipli bir köpek saldırdı.
Köpek, kaçmaya çalışan çocuğu önce kalçasından, ardından sırtından ve son olarak da omzundan ısırdı. Omzundaki et parçası kopan ve ağır yaralanan Yunus, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne, ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren çocuğun enfeksiyon riski bulunduğu öğrenildi.
SAĞ KOLU FELÇ KALDI!
Yaşadığı dehşet anlarını anlatan 11 yaşındaki Yunus Aksoy, "İlk önce arkadaşımla camide buluştuk. Arkadaşım bana 'evimizin önüne gidelim ve orada top oynayalım' dedi. Sonra bisikletlere binerek arkadaşımın evinin önüne gittik. Orada 10-15 dakika top oynayınca geç oldu ve annem merak eder diye eve gidecektim. Bisikletime bindim ve köpekle göz göze geldik.