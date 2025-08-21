SON DAKİKA... Vahşetin adresi bu kez Samsun: Köpeğin saldırdığı 11 yaşındaki Yunus Aksoy felç kaldı!

Köpek bir anda üzerime koşmaya başladı. Ben de korkudan koştum. Sonra köpek beni ilk önce kalçamdan, sonra sırtımdan en sonra da omzumdan kaptı. Omzumdaki etimi aldı. Orada bir tane teyze vardı, o beni kurtardı. Kıyafetimle yara aldığım yere baskı yaptılar ve ambulansı aradılar. O köpek yüzünden sağ kolum felç durumda. Durumum çok kötü. Sadece tek elimi kullanabiliyorum. Sağ elimi kullanıyordum, köpek de sağ elimi ısırdı. Okul başladığında nasıl yazacağım, nasıl kitap açıp okuyacağım bilmiyorum" dedi.

"BİR BABA OLARAK YIKILMIŞ DURUMDAYIM..." Yunus Aksoy'un babası 50 yaşındaki Salim Aksoy ise, "O gün arkadaşım beni aradı, 'Salim ağabey senin çocuğu köpek ısırdı' dedi. Buradan koşarak gittim. İlk olarak Çarşamba Devlet Hastanesi'ne getirdiler. Orada gördüm çocuğumu perişan oldum. Çocuğum sağ kolunun üst tarafı komple parçalanmış. Kemiği yerinden çıkarmış.