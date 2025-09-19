SON DAKİKA... Van’daki ortaokulda korkunç olay: Sınıfa girip kayınbiraderi zannettiği öğretmeni bıçakladı!

Olay, saat 08.30 sıralarında İpekyolu ilçesindeki Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; boşanma aşamasındaki kişi, elinde bıçakla sınıf şube listesine bakarak bulduğu kayınbiraderi R.A.'nın öğleden sonra ders verdiği sınıfa girdi.

Saldırgan burada ders veren Türkçe öğretmeni E.Ş.'yi, kayınbiraderi zannedip karın boşluğundan bıçakladı. Bu sırada saldırgana müdahale etmek isteyen görsel sanatlar öğretmeni R.Y.B. de elinden yaralandı.