SON DAKİKA... Yalova’da eski sevgili dehşeti! Genç kıza saldırdı müşteriyi bıçakladı: O anlar kamerada!

SON DAKİKA... Yalova’da 34 yaşındaki A.Y., bir zincir market şubesinde kasiyer olarak çalışan eski sevgilisine kabusu yaşattı. Genç kadına saldırdı, kendisini engellemek isteyen marketin müşterisi Emin E.’yi bıçakladı! A.Y. gözaltına alınırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
SON DAKİKA... Olay, 18 Ağustos'ta Rüstempaşa Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. A.Y. eski sevgilisi olan N.T. isimli kadınla konuşmak için çalıştığı markete geldi.
Kapının önünde konuşan A.Y. ile N.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, A.Y., eski sevgilisine tokat attı. N.T. marketin içine kaçarken, peşinden gelen A.Y., N.T.'yi tekme ve yumruklarla darbetti.
Çevredeki esnaf ile marketteki müşteriler A.Y.'yi engellemeye çalıştı. Bu sırada A.Y., Emin E. isimli müşteriyi bacağından bıçaklandı. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.