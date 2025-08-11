SON DAKİKA... Yaren Leylek Balıkesir Sındırgı depremini hissetti! Gece boyunca kanat çırptı: İşte o anlar!

SON DAKİKA... Balıkesir'in Sındırgı İlçesi dün 19.53'te 6,1'lik depremle sarsıldı. İstanbul, İzmir, Bursa gibi illerden de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek de depremi hissedip  yuvasında ayağa kalktı. O anlar canlı yayın kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA... Yaren Leylek Balıkesir Sındırgı depremini hissetti! Gece boyunca kanat çırptı: İşte o anlar!
DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; dün saat 19.53'te merkez üssü Sındırgı olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA... Yaren Leylek Balıkesir Sındırgı depremini hissetti! Gece boyunca kanat çırptı: İşte o anlar!

11 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, Balıkesir'in yanı sıra Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedildi. Depremde insanların yanı sıra havyanlar da etkilendi.

SON DAKİKA... Yaren Leylek Balıkesir Sındırgı depremini hissetti! Gece boyunca kanat çırptı: İşte o anlar!

BİR SÜRE ÇEVRESİNİ İZLEDİ

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşayan ve balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek de 14'üncü kez döndüğü yuvasında depreme yakalandı.

SON DAKİKA... Yaren Leylek Balıkesir Sındırgı depremini hissetti! Gece boyunca kanat çırptı: İşte o anlar!

Deprem sırasında yuvasında yalnız olan Yaren leylek, sarsıntının başlaması ile ayağa kalkarak bir süre çevresini izledi. Deprem sırasında huzursuzlanan ve sarsıntı sonrası yeniden normal haline dönen Yaren'in o anları, canlı yayın kamerasıyla görüntülendi.