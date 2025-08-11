SON DAKİKA... Yaren Leylek Balıkesir Sındırgı depremini hissetti! Gece boyunca kanat çırptı: İşte o anlar!

SON DAKİKA... Balıkesir'in Sındırgı İlçesi dün 19.53'te 6,1'lik depremle sarsıldı. İstanbul, İzmir, Bursa gibi illerden de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek de depremi hissedip yuvasında ayağa kalktı. O anlar canlı yayın kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 13:22 Son Güncelleme: 11 Ağustos 2025 14:10

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; dün saat 19.53'te merkez üssü Sındırgı olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, Balıkesir'in yanı sıra Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedildi. Depremde insanların yanı sıra havyanlar da etkilendi.