SON DAKİKA: Yazar Funda Demirci hakkında karar verildi! Eski eşini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü...

Yazar Funda Demirci, eski eşi Mustafa Çapar'ı boğazından bıçaklayarak öldürmesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, cinayetle suçlanan Demirci hakkında karar açıklandı. Mahkeme, sanığa herhangi bir takdiri indirim uygulamadı.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 14:46 Son Güncelleme: 18 Eylül 2025 15:21

Beşiktaş'ta işlenen cinayetin ardından yargılanan Funda Demirci, duruşmada son sözü sorulduğunda, "Ben hiçbir şey yapmadım. Çok şiddet vardı," dedi. Ancak mahkeme heyeti, bu savunmayı dikkate almayarak "boşandığı eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

MAHKEME KARARI VE DURUŞMADAN DETAYLAR İddianamede yer alan bilgilere göre, olay sırasında çiftin oğlu M.Ç., evde duyduğu bir ses üzerine salona girdiğinde babasını kanlar içinde yerde buldu. Güvenlik görevlisi Tayfur V.'nin ifadesine göre ise, cinayet sonrası Funda Demirci elinde bıçakla binadan çıkarken görüldü ve olay yerinden uzaklaşırken "bana uçak bileti ayarlayın" şeklinde bir telefon görüşmesi yaptığı duyuldu.