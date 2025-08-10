SON DAKİKA | Yeni sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji'den kritik uyarı: O illerde termometreler 44 dereceyi görecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’yi etkisi altına alacak yeni sıcak hava dalgası için uyardı. Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde sıcaklıkların 44 dereceye kadar çıkması beklenirken, bazı illerde sağanak yağış ve sel tehlikesi kapıda. İstanbul dahil birçok kent için güncel hava durumu ve MGM uyarıları açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre 10 Ağustos Pazar itibarıyla etkisini artıracak sıcak hava dalgası, Türkiye'nin büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık getirecek.

KAVURUCU SICAKLAR GÜNEYİ VURACAK

Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde termometreler 44°C'ye kadar tırmanacak. Günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor.

Sıcak çarpması ve dehidrasyon riskine karşı bol su tüketilmesi, açık renkli ve ince kıyafetlerin tercih edilmesi öneriliyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için ek tedbirler alınması gerekiyor.

BAZI İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ VE SEL TEHLİKESİ

Sıcak hava dalgası etkisini gösterirken, bazı bölgelerde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağış beklenen iller: Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri Özellikle Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in batısında, ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı uyarı yapıldı.

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da da sıcak hava etkili olacak ancak diğer bölgelere kıyasla daha ılıman seyredecek. 10 Ağustos Pazar günü açık ve güneşli bir hava beklenirken sıcaklık 33°C olacak. 11 Ağustos Pazartesi günü benzer şekilde açık ve güneşli geçecek, sıcaklık 34°C'ye yükselecek. 12 Ağustos Salı günü az bulutlu bir hava hâkim olacak ve sıcaklık 33°C civarında seyredecek.

13 Ağustos Çarşamba günü ise sıcaklık belirgin şekilde düşerek 29°C'ye inecek. 14 Ağustos Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 30°C olacak. Özellikle çarşamba günü yaşanacak sıcaklık düşüşü, İstanbul'a kısa süreli bir rahatlama sağlayacak.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU AÇIKLADI!

10 AĞUSTOS 2025, PAZAR: SICAK HAVA DALGASI BAŞLIYOR

Bugün, Türkiye'nin batı kesimlerinden başlayarak sıcak hava dalgasının etkisi hissedilmeye başlanıyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında termometreler 40 derecenin üzerine çıkıyor. Adana, Mersin, Aydın ve Muğla gibi iller 40-44 derecelik kavurucu sıcaklıklarla karşı karşıya. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de Diyarbakır, Şanlıurfa gibi illerde sıcaklıklar 40 dereceyi aşmış durumda. Kuzey kesimler ise daha ılıman bir hava yaşıyor. Kars, Erzurum ve Rize gibi illerde ise sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar görülme ihtimali bulunuyor.

11 AĞUSTOS 2025, PAZARTESİ: SICAKLIKLAR ZİRVEYE TIRMANIYOR

Sıcak hava dalgası Pazartesi günü tüm Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Sıcaklıklar Pazar gününe göre daha da yükseliyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar artarak devam ediyor. Aydın, Muğla ve Adana'da 43-44 derecelik sıcaklıklar görülüyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Doğu Karadeniz'deki yağışlar ise yerel olarak devam ediyor. Bu bölgelerde yaşayanların sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olmaları gerekiyor. İstanbul'da ise hava açık ve güneşli, sıcaklık 34 dereceye kadar çıkıyor.

12 AĞUSTOS 2025, SALI: SICAKLIKLAR KORUNUYOR, YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Haftanın ortasına doğru sıcak hava dalgasının etkisi devam ediyor. Ülke genelinde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak. Güney illerinde 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar etkisini korurken, İç Anadolu ve Ege'de de yüksek sıcaklıklar görülmeye devam ediyor. Bu arada Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Trabzon, Rize ve Artvin'de beklenen yağışlar, özellikle dağlık ve iç kesimlerde kuvvetli olabilir. İstanbul'da ise sıcaklık 33 derece seviyelerinde seyrediyor, açık ve güneşli bir hava devam ediyor.

13 AĞUSTOS 2025, ÇARŞAMBA: SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇİYOR

Çarşamba günü itibarıyla sıcak hava dalgasının etkisi zayıflamaya başlıyor. Ülke genelinde sıcaklıklarda birkaç derecelik bir düşüş gözlemleniyor. Güney illerinde sıcaklıklar 40 derecenin altına inmeye başlarken, iç ve doğu bölgelerde de hava biraz daha serinliyor. İstanbul'da hissedilir bir düşüş yaşanıyor ve sıcaklık 29 dereceye geriliyor. Bu düşüş, Istanbullulara bir nebze olsun rahat bir nefes aldırıyor. Doğu Karadeniz'deki yağışlar ise yerel olarak devam ediyor ancak şiddetleri azalıyor.

14 AĞUSTOS 2025, PERŞEMBE: HAVA NORMALE DÖNMEYE BAŞLIYOR

Perşembe günü sıcaklıklar daha da düşerek mevsim normallerine yaklaşıyor. Ülke genelinde hava durumu daha ılıman bir hale geliyor. Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege'de 35-38 derece aralığında sıcaklıklar görülüyor. Kuzey ve iç bölgelerdeki sıcaklıklar ise 30 derecenin altına iniyor. İstanbul'da hava açık ve güneşli, sıcaklıklar 31 derece civarında seyrediyor. Doğu Karadeniz'deki yağışlar ise tamamen kesiliyor. Yeni bir sıcak hava dalgası beklenmediği için önümüzdeki günlerde havaların daha stabil olması tahmin ediliyor.

BUGÜN YURT GENELİNDE HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

10 AĞUSTOS 2025 PAZAR, SABAH (06:00-12:00)

Pazar sabahı saatlerinde Türkiye genelinde hava durumu oldukça dengesiz bir tablo çiziyor. Ülkenin batı kesimleri, sıcak hava dalgasının etkisiyle güneşli ve açık bir havaya sahip. Ege ve Marmara kıyılarında batı yönünden esen rüzgarların hızı 40-60 km/saati buluyor. Özellikle kıyı şehirlerinde rüzgarın etkisi hissedilebilir. Diğer taraftan, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri yağışlı. Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor. Bu bölgelerde yaşayanların ani sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.

10 AĞUSTOS 2025 PAZAR, ÖĞLE (12:00-18:00)

Öğle saatlerine doğru sıcak hava dalgası etkisini daha da artırıyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar hissedilir derecede yükseliyor. Bu bölgelerde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Batı kıyılarında esen rüzgarların hızı 60-70 km/saate kadar yükseliyor, bu da denizde ve kıyıda oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Doğu Karadeniz'deki kuvvetli yağışlar devam ederken, Doğu Anadolu'nun bazı illerinde de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Özellikle Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yağışlar etkili olacak.

10 AĞUSTOS 2025 PAZAR, AKŞAM (18:00-24:00)

Pazar akşamı, gün boyu etkili olan sıcak hava dalgasının etkisi devam ediyor. Ülke genelinde hava durumu çoğunlukla açık ve güneşli. Batı kıyılarında rüzgarın şiddeti biraz azalıyor ancak yine de etkili olmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar düşüşe geçse de, özellikle güney illerinde hissedilen sıcaklık yüksek kalmaya devam edecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki yağışlar yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor. Yağışların etkisini yitirmesiyle birlikte, bu bölgelerde hava biraz daha sakinleşiyor.

11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ, GECE (00:00-06:00)

Pazartesi gecesi ve sabaha karşı saatlerde hava durumu genel olarak sakin seyrediyor. Ülkenin büyük bir bölümü açık ve güneşli bir sabaha uyanacak. Batı kıyılarında rüzgarın hızı 30-50 km/saat aralığına düşerek etkisini kaybediyor. Sıcaklıklar da gecenin serinliği ile birlikte hissedilir derecede azalıyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki bulutlu hava etkisini sürdürüyor ancak yağış beklenmiyor. Bu durum, yeni haftaya genel olarak güzel bir hava ile başlanacağını gösteriyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık