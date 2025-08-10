SON DAKİKA | Yeni sıcak hava dalgası kapıda! Meteoroloji’den kritik uyarı: O illerde termometreler 44 dereceyi görecek!

Öğle saatlerine doğru sıcak hava dalgası etkisini daha da artırıyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar hissedilir derecede yükseliyor. Bu bölgelerde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Batı kıyılarında esen rüzgarların hızı 60-70 km/saate kadar yükseliyor, bu da denizde ve kıyıda oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Doğu Karadeniz'deki kuvvetli yağışlar devam ederken, Doğu Anadolu'nun bazı illerinde de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Özellikle Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yağışlar etkili olacak.

Pazar akşamı, gün boyu etkili olan sıcak hava dalgasının etkisi devam ediyor. Ülke genelinde hava durumu çoğunlukla açık ve güneşli. Batı kıyılarında rüzgarın şiddeti biraz azalıyor ancak yine de etkili olmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar düşüşe geçse de, özellikle güney illerinde hissedilen sıcaklık yüksek kalmaya devam edecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki yağışlar yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor. Yağışların etkisini yitirmesiyle birlikte, bu bölgelerde hava biraz daha sakinleşiyor.

11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ, GECE (00:00-06:00)

Pazartesi gecesi ve sabaha karşı saatlerde hava durumu genel olarak sakin seyrediyor. Ülkenin büyük bir bölümü açık ve güneşli bir sabaha uyanacak. Batı kıyılarında rüzgarın hızı 30-50 km/saat aralığına düşerek etkisini kaybediyor. Sıcaklıklar da gecenin serinliği ile birlikte hissedilir derecede azalıyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki bulutlu hava etkisini sürdürüyor ancak yağış beklenmiyor. Bu durum, yeni haftaya genel olarak güzel bir hava ile başlanacağını gösteriyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık