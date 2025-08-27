SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında çarpıcı Adli Tıp raporu: 10 bebeğin ölüm nedeni belli oldu!

SON DAKİKA… İstanbul’da SGK’dan para almak için yeni doğan bebekleri göz göre göre hayattan koparan çete çökertildi. Aralarında hemşire, doktor hatta ambulans şoförünün bile olduğu ‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturmasında ortaya çıkan her detay tüyler ürpertti. 19'u tutuklu 57 sanığın yargılandığı ve 582 yıl hapis cezasının istendiği çeteye yönelik davada, açıklanan Adli Tıp raporu bebeklerin göz göre göre ölüme terk edildiğini gözler önüne serdi. Dava dosyasında giren 10 bebeğin ölümünde, hatalı tedavi ve beslenme yetersizliği gözlendi! İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 10:54 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2025 11:46

SON DAKİKA… İstanbul'da SGK'dan para almak için yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk eden ve göz göre göre ölümlerine yol açan Yenidoğan Çetesi'ye ağır darbe indirildi. Bebeklerin ölümüne neden olan ve haksız kazanç sağlayan 19'u tutuklu 57 sanık hakkında 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

BESLENME YETERSİZLİĞİ VE YANLIŞ TEDAVİ! Soruşturmada ortaya çıkan her detay, çetenin ihmalini ve vicdansızlığını gözler önüne serdi. Buna göre örgüt üyelerinin çalıştıkları özel hastanelere yönlendirilmesini sağlayarak, bebek hastaların bu hastanelerdeki yetersiz ve yanlış tedavi yöntemleri yüzünden kasıtlı olarak öldürdüğü iddia edildi. Çok sayıda bebeğin ise yanlış tedavi nedeniyle kalıcı hastalığa yakalandığı belirtildi.