SON DAKİKA… Yer Adana! Akaryakıt istasyonunda güvenlik kamerasında: Tek yumrukla yere serdi!
SON DAKİKA… Adana Yüreğir’de bir akaryakıt istasyonunda Umut Ayyıldız, Serdar D. ve Enes G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Serdar D. ve Enes G., Umut Ayyıldız’a yumruk attı. Tek yumrukla yere serilen ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Ayyıldız yaşam savaşı veriyor…
SON DAKİKA… Olay, önceki gün Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Özgür Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
İddiaya göre, Serdar D. (24) ve Enes G. (22), akaryakıt istasyonunda Umut Ayyıldız (24) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri Ayyıldız'ın yüzüne yumruk attı. Ayyıldız yere düşüp bayılırken Serdar D. ve Enes G., motosiklet ile kaçtı. Olay akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ EDİLİYOR
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Ayyıldız, hastaneye kaldırıldı.