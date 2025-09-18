SON DAKİKA... Yer İstanbul! Yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın altında kaldı!

İstanbul Beyoğlu'ndaki Tophane durağında yolun karşısına geçmeye çalışan yaya tramvayın altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA

Kaza, Tophane tramvay durağında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Kabataş'tan Eminönü istikametine giden tramvay yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı.

Tramvay ile demir bariyerler arasına sıkışan kişiyi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, tramvayın kaldırılmasının ardından normale döndü.