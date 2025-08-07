SON DAKİKA | YÖK harekete geçti! 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu

DMM: DEZENFORMASYON AMAÇLI YAYIN

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlamıştı. DMM'nin açıklamasında, "400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı" yönündeki iddiaların, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon olduğu vurgulanmıştı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 220 kişi arasında hiçbir akademisyenin bulunmadığı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevli herhangi bir öğretmenin de yer almadığı bilgisi paylaşılmıştı. Sadece bir sürücü kursu eğitmeni ile bir beden eğitimi hocasının adı geçtiği, ancak bu kişilerin öğretmen statüsünde olmadığı belirtilmişti.