SON DAKİKA | YÖK harekete geçti! 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Son dakika haberleri... Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "400 akademisyenin sahte diplomayla üniversitelerde görev yaptığı" iddialarını yayan kişi ve kurumlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, söz konusu haberlerin tamamen asılsız ve spekülatif olduğunu belirterek, "Bu tür yalan haberlerle yükseköğretim sistemimizi ve bilim insanlarımızı itibarsızlaştırmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Gençlerimizin yarınlarına karşı yapılacak en büyük kötülük, üniversitelerimize olan güveni sarsmaya çalışmaktır" dedi.
"ŞÜPHELİLER TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELERDE GÖREV YAPMIYOR"
Özvar, daha önce İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Soruşturma kapsamında adı geçen şüphelilerin hiçbirinin Türkiye'deki üniversitelerde akademisyen olarak görev yapmadığı resmi olarak açıklanmıştır" diye konuştu.
"İDDİALAR TAMAMEN TEMELSİZ VE ASILSIZ"
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yükseköğretim kurumlarımızı ve bilim insanlarımızı değersizleştirmeye yönelik 'sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu' şeklindeki iddialar tamamen temelsiz ve asılsızdır. Bu tür paylaşımları yayan kişi ve kurumlar hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Bundan sonraki süreçte de benzer paylaşımlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır."