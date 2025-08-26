SON DAKİKA | Zelenskiy’den Putin ile görüşme açıklaması:Türkiye ev sahipliği yapabilir

Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile liderler formatında görüşmeye hazır olduklarını bir kez daha dile getirdi. Zelenskiy, "Putin ile görüşmelere Türkiye, Körfez Ülkeleri veya Avrupa ülkeleri ev sahipliği yapabilir." ifadelerini kullandı.

"LİDERLER FORMATINDA GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Zelenskiy, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldiklerini belirtmişti.

Zelenskiy, Rusya'yı müzakereye zorlamak için yaptırımlar ve tarifeler dahil tüm araçların masada olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetmişti:

"Biz liderler formatında görüşmeye hazırız. Ana meselelerin çözümü için bu format gerekli. Artık Moskova'dan da aynı kararlılık bekleniyor."