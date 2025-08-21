Son dakika: Zeynep Sut nasıl öldü? Babası ilk kez konuştu: Kan izleri gördüm 2 taşın arasındaydı!

Son dakika: Mardin’in Derik ilçesine bağlı Akçay Mahallesi’nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen 12 yaşındaki Zeynep Sut’un acılı babası olay gününü anlattı. Çocuğun bagajda bulunması hakkında baba Sut, ‘Çocuğumu ilk önce içeri bırakacaktım, daha sonra ambulansın yakın olduğunu söylediler. Yakında gördüğüm arabanın bagajını açtım, bagajı bayağı büyüktü.’ şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 13:47 Son Güncelleme: 21 Ağustos 2025 14:38

Yürek burkan olay, 18 Ağustos gecesi meydana geldi. İddiaya göre, Akçay Mahallesi'nde kurumuş dere yatağına düşen Zeynep Sut için sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük Zeynep'i babasından battaniyeye sarılı şekilde teslim aldı. Yapılan incelemede, Zeynep'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük kızın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Akçay Mahallesi'nde toprağa verildi.

OLAY GÜNÜ NELER YAŞANDI? Olayla ilgili inceleme sürerken, baba Kasım Sut yaşadıklarını anlattı. İki tane engelli çocuğunun olduğunu belirten baba Sut, ''Annesiyle beraber çocukları Şanlıurfa'ya götürmüştüm. Diğer küçük çocuklarımı da başka köye gönderdim, arabasını aldığım adamın hayvanlarına çobanlık yapsınlar diye. Zeynep evdeydi, ablası ve iki çocuğum da yanındaydı. Şanlıurfa'ya gittik, çocukları muayene ettirdik, ilaçları aldık eve geldim. 'Zeynep nerede?' diye sordum. Ablası, Zeynep'in saat 10.00'da evden çıktığını söyledi. Zeynep daima göle, incir ağacına ve dere etrafına gezmeye giderdi.