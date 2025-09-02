SON DAKİKA...Belçikalı turist ortalığı birbirine kattı: Ne polis ne vatandaş ne de tercüman ikna edebildi!
SON DAKİKA... Antalya Manavgat’ta meydana gelen trafik kazasında Belçika vatandaşı Pascal Florent C Rogıers yaralandı. Bindiği ambulanstan geri inen Pascal, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Belçikalı turisti inadını ne ekipler, ne vatandaşlar, ne de telefon aracılığı ile görüştüğü tercüman kıramadı.
SON DAKİKA... Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, Terminal Caddesi istikametine dönmek için bekleyen Şerafettin T.'nin kullandığı KA-BT-1699 plakalı araca, aynı istikamette sağ şeritte seyir halindeki Belçika vatandaşı Pascal Florent C Rogıers'ın kullandığı 07 ME 270 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Araçlarda küçük çapta hasarın meydana geldiği kazanın ardından Belçika vatandaşı Pascal Florent C Rogıers yaralandığını belirterek ambulans talebinde bulundu. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin ambulansta yaptığı kontrolün ardından Pascal Florent C Rogıers ambulanstan inerek trafik ekibinin gelmesinin ardından hastaneye gideceğini belirtti.
TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI... KİMSE İKNA EDEMEDİ!
Trafik ekibinin olay yerine gelmesi ve gerekli kontrolleri yapmasının ardından Pascal Florent C Rogıers ambulasa binmeyeceğini, gerekirse kendi imkanlarıyla özel hastaneye gideceğini belirtti. Sağlık ekibinin hastaneye kendileriyle gitmeyeceğini, bu durumda tedaviyi kabul etmediği için imza vermesi gerektiğini belirtmesine rağmen Belçikalı sürücü imza atmayı kabul etmedi.