SON DAKİKA…Grand Kartal Otel faciası davası devam ediyor! Acılı ailelerden ortak çağrı: Olası kast ile yargılansınlar!

Mert Doğan 'ın babası, Duygu Doğan 'ın kayınpederi ve Doğa ile Mavi Doğan 'ın dedesi olan Uğur Can Doğan , 32 sanığında olası kast suçundan yargılanmasını istediklerini belirterek, "Bugün duruşmamızın ikinci günü. Dün son derece verimli bir duruşma oldu. Daha önce de belirttiğim gibi reisimiz, mahkemenin reisi ve ekip, heyet son derece başarılıydı. Dün bizlerin, yani müştekilerin, savcılıkla ilgili daha doğrusu savcılık iddianamesinden sonra hazırlanan mütalaayla ilgili görüşlerimizi sunduk. Aşağı yukarı birkaç müşteki kaldı, onlar da bugün sabah görüşlerini sunacaklar. Daha sonra da sanıkların mütalaayla ilgili görüşlerini, daha doğrusu ifadelerini alacak Sayın Başkan. Bugün biterse bugün tamamlanacak, yani karar çıkacak.

Öncelikle her zaman söylediğimiz şey şu: Biz intikam değil, adalet istiyoruz. Bir defa bizi en önemli şekilde, yüreğimize su serpecek olan karar, daha önce olası kast ile iddianamesi hazırlanan otelin yönetim kurulu başkan vekili ve diğer iki üyesinin 'olası kasttan 'bilinçli taksire çevrilmesiydi. Biz bunun, hepimiz ısrarla, yine aynı şekilde olası kastla yargılanıp karara varılmasını istedik. Bugün bir defa onu merakla bekliyoruz.

Fakat bu durumda bu olmayacak, çünkü bugün büyük bir olasılıkla, ya da en kötü ihtimalle perşembe günü karar çıkacak. Ancak diğer bakanlık yetkililerinin yargılanması ayrı bir dava şeklinde yürüyecek. Dolayısıyla burada pek yapacak bir şeyimiz yok. Ama dediğim gibi, tekrar altını çiziyorum: Bize göre sadece mevcut 18 kişinin olası kastla değil, tüm 32 sanığın olası kastla yargılanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Bu, bizim yüreğimize su serpecektir. En önemlisi, emsal karar olarak Türkiye'de sadece otelcilikte değil, tüm sektörlerde bu tür sorumsuzluklara karşı büyük bir engel olacaktır diye düşünüyorum" dedi.