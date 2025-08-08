SON DAKİKA...Türkiye onu konuşmuştu: Fotoğrafları ile milyonları duygulandıran İbrahim Çetin askere böyle uğurlandı!
SON DAKİKA...Sinop’un Boyabat İlçesi’nde yaşayan ve davulculuk yapan İbrahim Çetin, askere gitmeden önce ailesiyle çektirdiği fotoğrafları ile milyonları duygulandırdı. Türkiye’nin konuştuğu Çetin, dün askere uğurlandı. Düzenlenen eğlenceye ilçe protokolü ile vatandaşlar da katıldı.
SON DAKİKA... Sinop'un Boyabat İlçesi'ne bağlı Şıhlar köyünde davulculuk yapan İbrahim Çetin, vatani görev için Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığına gideceğini, sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte fotoğraf çektirerek paylaştı.
PAYLAŞIMI TÜRKİYE'Yİ DUYGULANDIRDI
Paylaşımıyla sosyal medyada gündem olan Çetin için ailesi ve arkadaşları tarafından askere uğurlama programı düzenlendi.
KAYMAKAM VE İLÇE JANDARMA KOMUTANI KATILDI
Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ve Boyabat İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Doğu Kan Altın'ın da katıldığı törende Çetin'in arkadaşları davul çalıp oyun oynadı. Programda ayrıca davetlilere yemek ikram edildi. Kaymakam Yılmaz, Çetin'e vatani görevini sağlıklı şekilde tamamlayarak ailesine dönmesini temenni etti.