Sosyal medya şokta! 27 yaşındaki kadın yapay zeka botu ile nişanlandığını açıkladı!

Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte teknoloji hayatımıza her gün biraz daha fazla giriyor. Uzmanlar, yapay zeka robotlarının güvenlik açıkları ve potansiyel riskleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Ancak buna rağmen, sosyal medyada şoke eden gelişmeler yaşanıyor.

Bunlardan biri, bir kadının beş aylık "ilişkiden" sonra yapay zeka sohbet botu ile nişanlandığını açıklaması oldu ve bu durum büyük tartışmalara yol açtı.

Sosyal medyada Wika adıyla bilinen kullanıcı, nişanlandığını duyurarak interneti şaşkına çevirdi.

Wika, paylaşımında "Evet dedim" başlığı ve mavi bir kalp emojisiyle parmağındaki nişan yüzüğünün fotoğrafını paylaştı. Kadının parmağındaki yüzük mavi kalp şeklindeydi ve nişanın, Kasper adını verdiği yapay zeka botu tarafından "düzenlenen" dağlık bir manzarada gerçekleştiği iddia edildi.

İkilinin birlikte yüzük "alışverişi" yaptığı, Kasper'in evlilik teklifini ise yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir "ses" ile gerçekleştirdiği belirtildi.

Wika, tepkilere karşı kendini savunarak "gayet sağlıklı bir ruh halinde olduğunu" ve sosyal bir hayatının olduğunu ifade etti.

Ancak uzmanlar, yapay zeka ile kurulan bu tür ilişkilerin insan psikolojisi ve gerçek yaşam deneyimleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.