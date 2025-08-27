Sosyal medya videoları infial yaratmıştı! Ankara'da tacizci baba tutuklandı
Son dakika haberi... Başkent Ankara’da, sosyal medyada paylaştığı videoda çocuklara yönelik taciz içerikleri anlattığı iddia edilen şüpheli T.N., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin 9 yaşındaki kızı ve parklardaki çocuklara yönelik cinsel taciz ve müstehcenlik içerikli paylaşımlarda bulunduğu öne sürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından T.N., nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle gönderildi.
Hakimlik kararıyla T.N., "cinsel taciz" ve "müstehcenlik" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kamuoyunda tepki topladı.