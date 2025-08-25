Sosyal medyada cinsel şantaj tuzağı! Tam 643 milyonluk kara para trafiği! 325 kişi mağdur...

Sinop merkezli altı ilde jandarma tarafından yürütülen büyük bir operasyonla, sosyal medya üzerinden vatandaşları cinsel içerikli görüntülerle tehdit eden, kendilerini avukat olarak tanıtan ve 325 kişiyi dolandıran organize suç örgütü çökertildi. Şebekenin hesaplarında 643 milyon liralık para trafiği olduğu tespit edildi. Operasyon sonucu, elebaşı H.Y. dahil 20 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop merkezli 6 ilde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden vatandaşların cinsel içerikli görüntülerini kayda alıp şantaj yapan, kendilerini avukat olarak tanıtarak 325 kişiyi dolandıran ve elde ettikleri haksız kazançları kripto hesaplara aktaran organize suç örgütü çökertildi. Hesaplarında 643 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen örgütün elebaşı H.Y.'nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Sinop merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, elebaşılığını H.Y.'nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

643 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda; örgütün hesaplarında 643 milyon Türk lirası para hareketliliği olduğu belirlendi. MASAK'ın da destek verdiği çalışmalarda, şüphelilerin yasa dışı kazançlarını kripto hesaplara aktardıkları ortaya çıkarıldı.