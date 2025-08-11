Sosyal medyada çok konuşulmuştu: Kuş çetesine baskın! Meğer dinlendirmek için bırakmışlar…

3 ADET KUŞ YAKALAMA ELDİVENİ, 72 ADET KUŞ BAŞLIĞI…

Adreste yapılan aramalarda; 1 adet kuş tartmak için özel hazırlanmış tartı, 3 adet kuş yakalama ve tutma eldiveni, 72 adet yabani kuşların gözlerini kapatmak için kullanılan kuş başlığı,1 adet havalı tüfek, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.