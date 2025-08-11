Sosyal medyada çok konuşulmuştu: Kuş çetesine baskın! Meğer dinlendirmek için bırakmışlar…

Sosyal medyada yayımlanan, avlanması yasak kuşların avlanarak satıldığı yönünde ki paylaşımlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Görüntülerin 1 yıl önce çekildiği öğrenildi. Doğan ve Şahin türü kuşları yakalayıp yasa dışı yollarla yurt dışına çıkararak satan A.E. ve kuşları İstanbul’da teslim alan A.A. Bursa ilinde ekiplerce yakalandı.

Sosyal medyada çok konuşulmuştu: Kuş çetesine baskın! Meğer dinlendirmek için bırakmışlar…
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, sosyal medya platformlarında, yabancı uyruklu şahısların avlanması yasak olan Doğan ve Şahin türü kuşları yakalayıp yasa dışı yollarla yurt dışına çıkartarak sattığı yönündeki paylaşımlarla ilgili çalışma başlattı.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda, görüntülerde yer alan ve kimlik bilgileri tespit edilen A.E. isimli şüpheli şahıs 10 Ağustos 2025 tarihinde Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'nce Bursa ilinde yakaladı.

Araştırmalarda, görüntülerin yaklaşık 1 yıl önce çekildiği, görüntülerdeki kuşların A.A. isimli şahıs tarafından İstanbul'a götürülerek dinlenmeleri amacıyla A.E.'ye getirildiği tespit edildi. A.A isimli şüpheli şahıs dün İstanbul Silivri'de ikamet adresinde yakalandı.

3 ADET KUŞ YAKALAMA ELDİVENİ, 72 ADET KUŞ BAŞLIĞI…

Adreste yapılan aramalarda; 1 adet kuş tartmak için özel hazırlanmış tartı, 3 adet kuş yakalama ve tutma eldiveni, 72 adet yabani kuşların gözlerini kapatmak için kullanılan kuş başlığı,1 adet havalı tüfek, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.