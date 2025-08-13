Sosyal medyada gördükleri reklam 20 kadının hayatını kabusa çevirdi! İstanbul-Japonya turu hayalinde ’800 kişi mağdur’

Biz firmayı sosyal medyada yapmış oldukları tanıtımlarla bulduk. Bizimki 10 günlük bir turdu. 3 bin 500 Euro tutarındaki turu biz erken rezervasyon fırsatıyla bin 500 Euro'ya aldık. 23 Kasım'da Japonya'ya gidecektik. Firmanın bizi götürüp götürmeyeceğinin bile cevabını bilmiyoruz. Çünkü firma Temmuz ayında Japonya'ya götürdüğü kişilere 3'üncü günde 'firmamız iflas etmiştir, bundan sonraki bütün programınızı ve dönüşünüzü kendiniz sağlamak zorundasınız' diye bir mesaj attı. Sonra bu mesaj diğer turlardakilere ve hepimize düşmeye başladı. Kendilerine dönüş yaptığımız takdirde de ödemelerimizin 14-21 gün içerisinde de iade edeceklerini söylediler. Ancak biz Ağustos'un başından beri kimseye ulaşamıyoruz. O yüzden de mağdur olan arkadaşlarımızla birlikte yasal hakkımızı kullanmaya geldik" dedi.