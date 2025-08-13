Sosyal medyada gördükleri reklam 20 kadının hayatını kabusa çevirdi! İstanbul-Japonya turu hayalinde '800 kişi mağdur'
Büyükçekmece'de sosyal medyada gördükleri bir reklamdan yola çıkarak Japonya turu satın alan 20 kadın, firmanın iflas ettiği gerekçesiyle seyahate gidemedi. Kişi başı bin 500 euro ödeme yapan mağdurlar, ödemelerini geri alamayınca savcılığa giderek tur şirketinden şikayetçi oldu.
Büyükçekmece'de 20 kadından oluşan grup, sosyal medyadan bir turizm firmasıyla iletişime geçerek Japonya turu satın aldı. İddiaya göre, 10 günlük tur kişi başı 3 bin 500 Euro iken, erken ödeme ile fiyat bin 500 Euro'ya düştü. Kasım ayında seyahate çıkmaya hazırlanan gruptakiler, şirket yetkililerince atılan cep telefonu mesajıyla, turun iptal edildiğini ve geri ödemelerin 21 gün sonra yapılacağını öğrendi.
Şirketle ilgili araştırma yapan kadınlar, Temmuz ayında Japonya ve Avrupa turlarına giden müşterilerin dönüş yolunda mağdur olduklarını öğrendiler. Şirketten muhatap bulamayan mağdurlar, ödemelerini de alamayınca savcılığa başvurdu.
'DÖNÜŞÜNÜZÜ KENDİNİZ SAĞLAMAK ZORUNDASINIZ'
Seval Bek, "Bizler Japonya'ya gitmek için bir arayış içerisindeydik. Birçok acenteyi bu anlamda değerlendirdikten sonra Ocak ayında firmanın yapmış olduğu programın içeriğini beğendiğimiz için bize sunacakları imkan ve avantajları beğendiğimiz için görüşmeye başladık. Firma yeni ve bilmediğimiz bir yer olduğu için hepimiz kaygılandık. Bu yüzden firmanın TÜRSAB'a kayıtlı olup olmadığını, geçmişte verdiği hizmetlerde bir sıkıntı olup olmadığını araştırdık. Firma son 6 ayda gayet iyi hizmet vermişti ancak Temmuz ayında İtalya'ya düzenlediği turda oraya giden kişilerin mağdur olduğunu hemen akabinde de aynı hafta firmanın düzenlediği bütün turlarda katılan kişilere sadece uçak bileti alındığını otel rezervasyonlarının dahi yapılmadığını, yaklaşık 300 kişinin dünyanın farklı yerlerinde mağdur edildiğini öğrendik.