Suçun yeni adresi: Sosyal medya ve yapay zeka! İstismar, dolandırıcılık ve çeteler... İşte dijital dünyanın karanlık yüzü

SAHTE İLANLARLA MİLYONLUK VURGUNLAR Yine sosyal medyada, pek çok sahte hesapla milyonluk vurgunlar yapılıyor. Vatandaşlar güvenerek tıkladıkları ilanların ardından ya bilgileri çalınıyor, ya da ilana güvenerek para transferi yapıyor. Bunun bir örneği Eskişehir'de yaşandı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte ilanlar ile 30 ilden 100'den fazla mağduru yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 18 şüpheli, 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÇETELER TİKTOK'TA ÖRGÜTLENDİ Sosyal medya yeni nesil mafyanın da organize olmasında büyük pay sahibi. Barış Boyun Çetesi, Daltonlar, Redkitler, Gündoğmuşlar, Anucurlar, Arap Emrah grubu, Reçberler, Baygaralar ve daha birçoğu...