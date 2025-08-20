Suçun yeni adresi: Sosyal medya ve yapay zeka! İstismar, dolandırıcılık ve çeteler... İşte dijital dünyanın karanlık yüzü

Yapay zekânın çocuklarla cinsel içerikli sohbetlerinden, sosyal medyada sahte ilanlarla milyonluk vurgun yapan dolandırıcılara, suç örgütlerinin bu platformlarda organize olmasına kadar dijital dünyanın karanlık yüzü endişe yaratıyor. Uzmanlar, sanal ortamların suç, istismar ve dolandırıcılığın merkezi haline geldiğine dikkat çekiyor.

Son dakika haberi... Dijital dünya, sunduğu kolaylıkların yanında suç odaklı yapıların da yeni adresi haline geldi. Sosyal medyadan yapay zekâ uygulamalarına kadar uzanan sanal mecralarda, vatandaşlar hem dolandırıcılık hem istismar hem de suç örgütleri tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, kontrolsüz içeriklerin ve denetimsiz teknolojilerin suça teşvik riskini artırdığı uyarısında bulunuyor.

ÇOCUKLARLA CİNSEL İÇERİKLİ SOHBET EDEN YAPAY ZEKA BOTU

Bunun en korkunç örneklerinden bir tanesi ABD'den geldi. Meta tarafından geliştirilen yapay zekâ botu Meta AI'nin, bebekler ve çocuklarla 'cinsel' sohbetler edebileceği ortaya çıktı.

Meta'nın yapay zekâ (AI) politikalarında 'izin verilen' bu durum, tepkilere neden oldu. Skandalın ardından ABD Senatosu karıştı, Teksas Savcılığı soruşturma başlattı. Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, Meta'ya mektup göndererek konuya ilişkin belgeleri ve söz konusu politikaların daha önceki taslaklarını talep etti.

SAHTE İLANLARLA MİLYONLUK VURGUNLAR

Yine sosyal medyada, pek çok sahte hesapla milyonluk vurgunlar yapılıyor. Vatandaşlar güvenerek tıkladıkları ilanların ardından ya bilgileri çalınıyor, ya da ilana güvenerek para transferi yapıyor. Bunun bir örneği Eskişehir'de yaşandı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte ilanlar ile 30 ilden 100'den fazla mağduru yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 18 şüpheli, 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÇETELER TİKTOK'TA ÖRGÜTLENDİ

Sosyal medya yeni nesil mafyanın da organize olmasında büyük pay sahibi. Barış Boyun Çetesi, Daltonlar, Redkitler, Gündoğmuşlar, Anucurlar, Arap Emrah grubu, Reçberler, Baygaralar ve daha birçoğu...

Hepsinin hedefinde ise gençler ve çocuklar var. Suç ağlarını büyütmek ve illegal işlerini yaptırmak için örgütlerine 'eleman' ihtiyacı duyan çeteler sosyal medyayı, özellikle TikTok ve X'i aktif bir şekilde kullanıyor. Bu platformlar üzerinden açtıkları yüzlerce hesap ile milyonlarca kişiye ulaşıyorlar.

'Mizah' kılıfıyla çocukları ve gençleri ağlarına düşürüp suçu bir 'trend' haline getiriyorlar. TikTok ve X başta olmak üzere Instagram, Telegram, Facebook gibi uygulamalar ise 'keşfet' 'trend' 'sana özel' algoritmaları ile bu suç içeriklerini daha da öne çıkarıyor.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI ÖNLEM ALMALI

Sosyal medya platformlarının bu tür içeriklere karşı daha sıkı denetim uygulaması gerekiyor. Hukukçular ise, suç örgütlerini öven veya özendiren paylaşımların dahi Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil edebileceğini hatırlatıyor.