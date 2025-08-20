Suçun yeni adresi: Sosyal medya ve yapay zeka! İstismar, dolandırıcılık ve çeteler... İşte dijital dünyanın karanlık yüzü
Yapay zekânın çocuklarla cinsel içerikli sohbetlerinden, sosyal medyada sahte ilanlarla milyonluk vurgun yapan dolandırıcılara, suç örgütlerinin bu platformlarda organize olmasına kadar dijital dünyanın karanlık yüzü endişe yaratıyor. Uzmanlar, sanal ortamların suç, istismar ve dolandırıcılığın merkezi haline geldiğine dikkat çekiyor.
Son dakika haberi... Dijital dünya, sunduğu kolaylıkların yanında suç odaklı yapıların da yeni adresi haline geldi. Sosyal medyadan yapay zekâ uygulamalarına kadar uzanan sanal mecralarda, vatandaşlar hem dolandırıcılık hem istismar hem de suç örgütleri tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, kontrolsüz içeriklerin ve denetimsiz teknolojilerin suça teşvik riskini artırdığı uyarısında bulunuyor.
ÇOCUKLARLA CİNSEL İÇERİKLİ SOHBET EDEN YAPAY ZEKA BOTU
Bunun en korkunç örneklerinden bir tanesi ABD'den geldi. Meta tarafından geliştirilen yapay zekâ botu Meta AI'nin, bebekler ve çocuklarla 'cinsel' sohbetler edebileceği ortaya çıktı.
Meta'nın yapay zekâ (AI) politikalarında 'izin verilen' bu durum, tepkilere neden oldu. Skandalın ardından ABD Senatosu karıştı, Teksas Savcılığı soruşturma başlattı. Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, Meta'ya mektup göndererek konuya ilişkin belgeleri ve söz konusu politikaların daha önceki taslaklarını talep etti.