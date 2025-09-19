T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar: NSosyal Gazze soykırımına karşı hakikatin sesi olacak

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, dijital tahakküme karşı TEKNOFEST kuşağının bir adım attığını ve Türkiye'nin sosyal medyası NSosyal'in hayata geçtiğini belirterek, "NSosyal Gazze soykırımına karşı hakikatin sesi olacak." dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Gençlerle TEKNOFEST boyunca sık sık bir araya gelen Bayraktar, gençlerle gurur duyduğunu belirterek "Şampiyonlar geçidimiz var orası gerçekten göğsümüzü kabartıyor. Yeni alanlarımız var. Tarım teknolojisiyle ilgili alanlarımız var yine sanat ve tasarımla ilgili alanlarımız var çünkü markalar estetik yönleriyle de ön plana çıkıyorlar.

Küme vakfımızın yaptığı bir alan var. Hatta cerrahi robot deneyimlene alanı var." Bayraktar ayrıca "İnşallah dost kardeş coğrafyamızda TEKNOFEST düzenlemek istiyoruz. " diyerek bir TEKNOFEST'in daha yurt dışında düzenleneceğini söyledi. Selçuk Bayraktar TEKNOFEST İstanbul'da SABAH TV'ye konuştu "SİVİL CİHAZLAR SİLAHA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR" "Kullandığımız ve sivil zannettiğimiz ne kadar cihaz varsa, akıllı telefonlardan saatlere kadar aslında hepsi silaha dönüştürülüyor. Bizlerin nesillerimizle birlikte donanımlı ve şuurlu nesillerimizle vatan sevgisini yüreklerinde harmanlamış nesillerimizle birlikte, tüm dost ve kardeş coğrafyaları da katarak alternatif ve yeni bir dünya inşa etmemiz gerekiyor. Teknolojinin her alanında kendi eserlerimizi geliştirmeliyiz. Elbette bu çok uzun soluklu bir yolculuk ama inanıyorum ki yetişen nesiller doğru şuurla bu eserleri geliştirecekler."